BYD: una crescita inarrestabile nel settore automobilistico europeo

Nel mese di maggio, BYD ha realizzato un’altra straordinaria performance di crescita nel settore dell’automotive, segnando una svolta senza precedenti in termini di volumi e quota di mercato. In appena otto mesi, l’azienda è passata da una quota di mercato dello 0,06% all’1,4%, dimostrando un’accelerazione impareggiabile.

Nel mercato dei NEV, che comprende veicoli a nuova energia come BEV (Battery Electric Vehicle) e PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), BYD si è affermata come il marchio leader con una quota del 12,1% a maggio e del 10,4% nel cumulato annuo. Nel segmento PHEV, BYD ha conquistato la leadership mensile con una quota di mercato del 17,7% e si è posizionata al primo posto anche nell’YTD 2025, con una quota del 15,3%, grazie al successo del SUV SEAL U DM-i, rinomato per la sua efficienza ai vertici della categoria.

Inoltre, BYD domina anche il segmento degli LCV elettrici, con una quota di mercato del 34% a maggio e del 24,3% nel cumulato gennaio-maggio.

La crescita di BYD non si limita all’Italia; anche i mercati europei stanno registrando risultati eccellenti, tra cui il Regno Unito, che solo nel mese di maggio ha immatricolato oltre 3.000 unità e nei primi cinque mesi dell’anno ha raggiunto quasi 15.000 unità. Questo si traduce in una crescita del 408% e una quota di mercato del 2,04%. Con queste performance, BYD non solo consolida la sua posizione leader nel settore dei veicoli a nuova energia, ma si afferma anche come un attore sempre più influente sul mercato europeo, segnando un percorso di crescita che sembra non conoscere confini.