Caberg: ecco il nuovo casco jet FREERIDE X

Caberg, azienda bergamasca rinomata per la sua attenzione ai dettagli e la continua ricerca della perfezione, presenta con orgoglio il nuovo casco jet FREERIDE X. Questo modello incarna l’essenza del marchio, riflettendo la scrupolosa cura artigianale che caratterizza ogni prodotto firmato Caberg.

Il FREERIDE X si distingue per le sue finiture interamente italiane, che garantiscono uno stile impeccabile e una qualità superiore. Ogni elemento del casco è stato studiato per esaltare la tradizione e l’eleganza del design. I cinque rivetti affogati nel bordo della calotta, il passa occhiali serigrafato, le prese d’aria in acciaio nel paranuca e gli inserti in pelle sono solo alcuni dei dettagli che testimoniano l’artigianalità e l’attenzione al particolare di questo prodotto unico.

Il casco è dotato di serie di una visiera lunga e trasparente, ideale per affrontare i mesi invernali o le gite fuori porta. Per chi ama lo stile retro e il mondo custom, Caberg offre inoltre la possibilità di acquistare separatamente degli occhialoni in stile vintage. Questi accessori non solo accentuano il fascino classico del FREERIDE X, ma contribuiscono a creare un’esperienza di guida confortevole e sicura, perfetta per chi desidera distinguersi con eleganza.

Gli interni del FREERIDE X sono progettati per garantire il massimo comfort. Realizzati con tessuti traspiranti di alta qualità e pelle pregiata, offrono un’esperienza di guida superiore, mantenendo freschezza e comfort durante ogni viaggio. La praticità è un altro punto di forza del casco: gli interni sono completamente estraibili e lavabili, permettendo una facile manutenzione e assicurando un livello di igiene sempre impeccabile.

Innovazione e praticità si incontrano anche nel design del FREERIDE X, che dispone di spazi dedicati per gli speakers sotto l’interno estraibile. Questo consente l’installazione del comunicatore Caberg Pro Speak Evo, un dispositivo che permette di ascoltare musica dal cellulare o da un MP3, di restare in contatto con il compagno di viaggio o il passeggero fino a una distanza di 200 metri, e di connettersi a un sistema GPS. La sicurezza, come sempre, è una priorità per Caberg: il FREERIDE X ha superato tutti i test richiesti dalla normativa ECE 22.06 anche con il comunicatore montato, garantendo così una protezione ottimale in ogni situazione.