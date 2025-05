Caberg lancia TANAMI: il nuovo casco da moto per il 2025 che rivoluziona l’esperienza di viaggio

Caberg, eccellenza italiana nella produzione di caschi da moto, presenta TANAMI, la grande novità del catalogo 2025. Un casco pensato per i motociclisti che vivono ogni itinerario, su strada o in fuoristrada, come un’avventura autentica e senza limiti. Con TANAMI, l’azienda bergamasca consolida la sua reputazione nel settore offrendo un prodotto che unisce design innovativo, massima protezione e comfort superiore in ogni condizione.

Tra gli aspetti più innovativi di TANAMI spicca l’avanzato sistema di ventilazione, studiato per mantenere costante la temperatura interna del casco anche nelle giornate più calde o durante i percorsi più impegnativi. L’aerazione è garantita da un sistema multiplo altamente regolabile: un aeratore sul mento, con coperchio esterno removibile, assicura un ingresso d’aria fresca costante; una presa d’aria superiore regolabile, con due bocchette indipendenti, permette una gestione intuitiva del flusso; infine, due estrattori posteriori, rimovibili e facilmente agganciabili, favoriscono l’espulsione dell’aria calda.

Gli interni di TANAMI sono completamente estraibili e lavabili, realizzati in tessuti traspiranti, ipoallergenici e antibatterici. La zona alta delle guance è sagomata per agevolare l’uso di occhiali da vista o da sole, mentre la chiusura del cinturino è affidata a una fibbia a doppio anello in alluminio, leggera e resistente. Ogni dettaglio è pensato per offrire praticità e sicurezza, rendendo TANAMI ideale per viaggi lunghi o impegnativi.

La visiera esterna antigraffio è predisposta per la lente Pinlock Max Vision 70, inclusa nella confezione, assicurando visibilità impeccabile anche in condizioni climatiche avverse. Il sistema di blocco centrale consente un’apertura rapida e sicura, anche in velocità. TANAMI è inoltre dotato di una visiera parasole integrata con tecnologia DVT (Double Visor Tech), attivabile con facilità anche indossando i guanti.

Per i motociclisti più esigenti, TANAMI offre anche predisposizione per sistemi di idratazione, grazie alla presenza di uno spazio nella mentoniera e due asole sulle guance, perfette per le lunghe distanze o i tragitti sotto il sole.

Tra le funzionalità più rivoluzionarie di TANAMI troviamo il sistema CABERG SOS MEDICAL ID, che sfrutta la tecnologia NFC per fornire rapidamente soccorso in caso di emergenza. Con un semplice gesto, avvicinando uno smartphone al logo presente sul casco, è possibile accedere alle informazioni mediche e ai contatti di emergenza del motociclista. Inoltre, il sistema permette l’invio automatico di un SMS con la posizione GPS in tempo reale, migliorando i tempi di risposta dei soccorsi e aumentando la sicurezza in situazioni critiche.

TANAMI è compatibile con il sistema Caberg Pro Speak Evo, che permette la connessione Bluetooth a smartphone, GPS, passeggeri e altri motociclisti fino a 200 metri di distanza. Una caratteristica ideale per chi ama viaggiare in compagnia, senza rinunciare a comfort e comunicazione.

Il nuovo TANAMI è proposto in diverse versioni per soddisfare ogni esigenza: la versione base in fibra di vetro è disponibile nei colori Nero Opaco e Bianco Lucido a 349,99 €; la variante SCRAM, con grafiche accattivanti lucide e opache, è offerta a 399,99 €. Per i più esigenti, la versione TANAMI CARBON con calotta in fibra di carbonio a vista rappresenta il top di gamma, al prezzo consigliato di 479,99 €.

Caberg TANAMI si candida a diventare il punto di riferimento per i motociclisti del 2025, unendo stile, tecnologia e sicurezza in un casco pronto a tutto, pensato per chi affronta ogni viaggio come una sfida e un’occasione di libertà.