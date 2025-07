Caberg Riviera V4 X ALPHA e MIA: stile, comfort e tecnologia

Per il catalogo 2025, Caberg amplia la proposta del casco demi-jet Riviera V4 X introducendo le nuove grafiche ALPHA e MIA.

Questo modello, già apprezzato per le sue linee eleganti e la struttura compatta, si conferma una scelta ideale sia per l’utilizzo urbano che per quello extraurbano.

Le nuove grafiche nascono per rispecchiare stili e personalità differenti, offrendo soluzioni capaci di coniugare gusto estetico, comfort e protezione, senza mai scendere a compromessi su stile e sicurezza.

Caberg rinnova lo stile del RIVIERA V4 X introducendo nuove varianti grafiche che uniscono personalità e tendenza. La versione grafica ALPHA, pensata per esaltare l’anima sportiva e dinamica del casco è disponibile in quattro combinazioni cromatiche. ALPHA offre soluzioni capaci di incontrare gusti diversi: dalla sofisticata accoppiata nero opaco, antracite e grigio, perfetta per chi predilige un look tecnico e grintoso, alla più decisa versione in verde militare opaco, nero e grigio, dal carattere più audace e avventuroso. Per chi ama i toni caldi e naturali, la variante sabbia opaco con antracite e grigio rappresenta una scelta originale e raffinata. Infine, per chi vuole distinguersi davvero, c’è la combinazione bianco, nero e fucsia, che aggiunge un tocco di colore vivace e contemporaneo alla strada.

Accanto alla grintosa nuova grafica ALPHA, debutta nella gamma RIVIERA V4 X anche la variante MIA, una proposta dal carattere moderno, fresco e contemporaneo. Pensata per chi ama distinguersi con stile, senza rinunciare all’eleganza, MIA si contraddistingue per una grafica floreale originale, che abbina il nero opaco della calotta a un disegno nei toni del bianco, grigio e con un tocco di azzurro. Il risultato è un’estetica dinamica ma al tempo stesso raffinata, ideale per chi desidera un casco capace di attirare l’attenzione con discrezione e gusto.

Le versioni colore MIA sono disponibili esclusivamente nelle taglie XS, S e M. Con il nuovo modello RIVIERA V4X X MIA, Caberg conferma ancora una volta la sua capacità di unire funzionalità e personalità in un prodotto di alta qualità.

RIVIERA V4 X MIA e ALPHA sono realizzati in LG CHEM HI-IMPACT ABS, un materiale altamente resistente agli urti. La calotta è disponibile in due taglie, per garantire un’ottima proporzione tra dimensione e volume del casco (Calotta piccola: peso 1.100 g ± 50 g, Calotta grande: peso 1.180 g ± 50 g)

RIVIERA V4 X non si distingue solo per il design e la sicurezza, ma anche per l’attenzione al comfort del motociclista, garantendo un’esperienza di guida piacevole in ogni condizione. Ogni dettaglio è stato studiato per offrire funzionalità avanzate, ventilazione efficace e materiali di alta qualità.

Il sistema Double Visor Tech è uno dei punti di forza del RIVIERA V4 X. Include una visiera trasparente antigraffio e una visiera parasole interna, facilmente azionabile anche durante la guida. Inoltre, il blocco laterale visiera ne assicura una maggiore stabilità durante l’uso.

Il sistema di ventilazione è composto da una presa d’aria superiore e due estrattori posteriori, per un flusso d’aria ottimale. Gli interni sono completamente estraibili e lavabili, realizzati in tessuti traspiranti e ipoallergenici, con profili antipioggia per migliorare l’isolamento in condizioni atmosferiche avverse.

Omologato secondo la normativa ECE 22.06, le due nuove versioni colore del modello RIVIERA V4 X, rispetta i più elevati standard di sicurezza, anche con l’interfono montato. La fibbia micrometrica consente una chiusura rapida e precisa, mentre l’anello antifurto integrato rappresenta un ulteriore elemento di praticità per l’uso urbano.

Ma non finisce qui: il demi-jet by Caberg è Intercom Ready, predisposto per accogliere il sistema Caberg PRO SPEAK EVO, che consente la comunicazione Bluetooth con smartphone, passeggero, navigatore GPS o lettore musicale, rendendo ogni spostamento più fluido, sicuro e connesso.

Disponibili presso tutti i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 149,99 €, le nuove versioni grafiche Mia e Alpha del casco demi-jet Riviera V4 X di Caberg rappresentano la perfetta combinazione di estetica ricercata, sicurezza avanzata e qualità costruttiva.