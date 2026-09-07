Lamborghini Temerario: la nuova supercar ibrida al servizio della Polizia di Stato

Lamborghini ha svelato a Sant'Agata Bolognese la nuova Temerario destinata alla Polizia di Stato, confermando la collaborazione ultradecennale tra la Casa italiana e l'Istituzione, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Chairman e CEO Stephan Winkelmann e del Consiglio di Amministrazione.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato, in rappresentanza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La Lamborghini Temerario sarà impiegata nei servizi a più alto valore sociale, come il trasporto urgente di organi e materiale sanitario, rafforzando la flotta delle supersportive già operative presso la Polizia di Stato.

Con la nuova Temerario, Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato portano avanti una collaborazione iniziata nel 2004 con la Gallardo, proseguita con la Gallardo LP 560-4, Huracán e Urus Performante, protagoniste sulle principali autostrade italiane. In oltre vent'anni sono stati consegnati alla Polizia sei esemplari della Casa, che hanno svolto più di duecento missioni di trasporto di organi, contribuendo spesso a salvare vite umane. A questi risultati si aggiungono oltre millecinquecento iniziative di educazione stradale condotte sul territorio nazionale.

La Temerario inaugura una nuova fase nel rapporto tra Lamborghini e le Forze dell'Ordine, all'insegna della tecnologia e del valore sociale. La vettura introduce un inedito motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza totale di 920 CV. Il risultato è una supercar dal carattere altamente tecnologico, capace di rispondere efficacemente alle esigenze delle missioni più delicate, garantendo prestazioni di altissimo livello e un'efficienza superiore.

Nel corso dell'evento è stato presentato anche il volume "I motori della Polizia", curato dall'Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato con la collaborazione di Giunti Editore e Giorgio Nada Editore. L'opera ripercorre la storia dei veicoli che hanno servito la Polizia di Stato nel corso dei decenni, offrendo un viaggio tra automobili, motociclette e mezzi speciali che fanno parte della memoria storica dell'Istituzione e dell'Italia.

Il sodalizio consolidato tra Lamborghini e la Polizia di Stato dimostra come l'eccellenza tecnologica e l'innovazione possano essere messe al servizio della comunità, per garantire sicurezza e contribuire concretamente alla tutela dei cittadini.



