Céline Dion celebra i 30 anni di Live à Paris: nuova edizione in vinile e collezione esclusiva

Céline Dion festeggia il 30° anniversario di uno dei suoi album più amati, Live à Paris, pubblicando per la prima volta una speciale edizione in vinile del celebre live registrato allo Zénith di Parigi nel 1995. Dopo tre decenni e milioni di copie vendute, il disco è ora disponibile in un doppio LP, proponendosi in due versioni: un'esclusiva Golden Tan e la classica nera.



Il nuovo vinile offre una tracklist rinnovata, che attinge sia alla versione originale su CD sia a quella video, garantendo un'esperienza di ascolto ancora più ricca. Inclusa anche la bonus track in studio À Paris, la famosa chanson di Francis Lemarque diventata un simbolo della capitale francese, che si affianca alle iconiche performance dal vivo. Nella confezione si trova inoltre un booklet di otto pagine con foto e testi delle canzoni.



Live à Paris immortala Céline Dion in uno dei momenti più alti della sua carriera, tra brani tratti da D'eux - l'album in francese più venduto di sempre - e grandi successi internazionali come The Power Of Love, River Deep Mountain High e Quand on n'a que l'amour di Jacques Brel. Da segnalare anche gli indimenticabili duetti con Jean-Jacques Goldman come Les derniers seront les premiers e J'irai où tu iras.



A celebrare questa importante ricorrenza arriva anche una collezione esclusiva: 14 album dal catalogo di Céline Dion sono disponibili da oggi in una speciale edizione Pearly White per veri collezionisti. Un'occasione unica per i fan di riscoprire i più grandi successi dell'artista canadese, tra cui Falling Into You, My Love Essential Collection, D'eux, S'il suffisait d'aimer e Let's Talk About Love.



Regina delle classifiche mondiali con quasi 260 milioni di dischi venduti, Céline Dion continua a lasciare il segno nella storia della musica pop e francofona. L'artista vanta un palmarès straordinario, tra cui 5 Grammy Awards, 2 Premi Oscar, 7 American Music Awards e il prestigioso Diamond Award ai World Music Awards 2004 come artista femminile più venduta di sempre. La sua leggendaria residency a Las Vegas ha rivoluzionato lo spettacolo dal vivo, conquistando ancora oggi i record di incassi e spettatori.



Nel 2024 Céline Dion è tornata su un grande palco internazionale per l'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, esibendosi dalla Torre Eiffel con Hymne à l'amour. Il prossimo capitolo della sua carriera sarà la straordinaria residency-evento PARIGINA, annunciata per settembre-ottobre 2026 e maggio 2027 alla Plenitude Arena di Parigi: un ritorno attesissimo dai fan di tutto il mondo.