SECO e NEURA Robotics annunciano partnership su physical AI e robotica cognitiva

SECO e NEURA Robotics hanno siglato una nuova e importante collaborazione per spingere lo sviluppo della physical AI in Europa e oltre. L'accordo prevede che SECO, azienda specializzata in soluzioni di computing avanzato, progetti e produca moduli tecnologici basati su chip Qualcomm destinati ai robot cognitivi di NEURA, tra cui l'umanoide 4NE.



Ogni robot di NEURA integrerà almeno un prodotto di SECO, secondo quanto annunciato dalle due società. L'obiettivo è quello di fornire il cervello e il sistema nervoso dei robot cognitivi avanzati, rendendoli sempre più autonomi e intelligenti.



La partnership va oltre la semplice integrazione tecnologica, prevedendo anche lo sviluppo congiunto di modelli di intelligenza artificiale dedicati alla produzione di semiconduttori, un settore strategico per la futura crescita dell'industria digitale.



Fra le iniziative comuni spicca inoltre l'apertura in Italia della prima NEURA Gym del Sud Europa, una palestra dedicata all'allenamento e al training dei robot. Questo nuovo hub rappresenterà per NEURA un passo fondamentale nell'espansione nel mercato europeo, offrendo uno spazio specializzato dove testare e sviluppare le capacità pratiche dei robot.



NEURA Robotics si conferma così leader europeo nella physical AI e nella robotica cognitiva, con l'ambizione di realizzare una piattaforma di riferimento globale per robot intelligenti e umanoidi capaci di percepire, apprendere e agire autonomamente in contesti reali e industriali.



A giugno 2026 NEURA ha comunicato di aver raccolto 1,4 miliardi di dollari in un round di investimento, il più grande mai visto per una società robotica europea. L'iniziativa ha coinvolto protagonisti globali dei semiconduttori, dell'AI e dell'industria come Tether, Amazon, NVIDIA, Qualcomm Technologies e Bosch, confermando la posizione strategica di NEURA nel mercato internazionale della physical AI.