Caldo record in arrivo: Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età

Con l’estate in pieno svolgimento, l’Italia si prepara a confrontarsi con un’imminente e intensa ondata di calore. A partire dal 7 agosto, le temperature supereranno la soglia dei 35°C in gran parte del paese, mantenendosi elevate almeno fino a metà mese. Fortunatamente, c’è una soluzione perfetta per combattere il caldo senza rinunciare al divertimento: il LEGOLAND Water Park Gardaland. Questo parco acquatico tematizzato, il primo di questo tipo in Europa, è ufficialmente aperto a tutti senza limiti di età.

L’anticiclone africano in arrivo renderà la ricerca di refrigerio una priorità, e LEGOLAND Water Park si presenta come un’oasi di freschezza distribuita su 15.000 mq di scivoli, piscine, aree relax e giochi acquatici. Un’offerta che si rivela particolarmente attrattiva per famiglie, adulti, gruppi di amici e appassionati del mattoncino LEGO, tutti invitati a immergersi in questo mondo di divertimento.

Alessandra Zanoni, Direttore Operativo del Gardaland Resort, spiega la scelta strategica dietro questa apertura: “La decisione nasce dall’ascolto diretto del nostro pubblico e il gradimento dimostra quanto fosse attesa. Il Water Park è oggi la scelta ideale per vivere momenti spensierati e refrigeranti nelle ore più calde della giornata.”

Ma il parco non offre soltanto attività acquatiche all’aperto. È possibile usufruire di numerose esperienze indoor, aree climatizzate, zone verdi ombreggiate e fontanelle gratuite, perfette per ricaricarsi tra un’attrazione e l’altra.

Gardaland Resort sembra aver trovato la formula giusta per combinare divertimento e comfort, offrendo un’esperienza che promette sollievo dalle temperature torride e un’evasione dalla routine quotidiana. Con la stagione calda ormai arrivata, il LEGOLAND Water Park rappresenta la destinazione ideale per chi cerca un fresco rifugio, assicurando un’estate indimenticabile per tutti.