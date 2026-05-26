Noemi ed Enrico Papi insieme a Yoga Radio Estate: quattro serate musicali su Italia 1

Italia 1 si prepara a riscaldare l'estate con il ritorno di Yoga Radio Estate, lo show musicale che animerà il mese di agosto con quattro imperdibili appuntamenti in prima serata. Quest'anno, alla guida della kermesse ci sarà una coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi, pronti a conquistare il pubblico con energia e simpatia.

Il viaggio di Yoga Radio Estate partirà da Riccione e proseguirà tra le piazze di Reggio Emilia, Piacenza e Carpi, attraversando alcuni dei luoghi simbolo dell'Emilia-Romagna. L'evento, prodotto da Radio Bruno, intende coinvolgere il pubblico anche fuori dallo studio televisivo, portando la musica sotto le stelle direttamente nelle piazze italiane.

Sul palco si alterneranno i cantanti e gli artisti italiani più amati del momento, protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle hit dell'estate. Ogni serata promette di essere un vero e proprio inno alla voglia di condividere emozioni, canti ed energia nella magia dell'estate italiana.

Ad accompagnare il pubblico durante le serate, oltre ai conduttori, ci sarà anche lo speaker Enzo Ferrari, pronto a raccontare e intrattenere tra una performance e l'altra.

Yoga Radio Estate, lo show musicale dell'estate di Italia 1, torna ad agosto con quattro appuntamenti speciali guidati da una coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi.

L'appuntamento con la musica live dell'estate su Italia 1 è fissato per agosto, pronto a regalare emozioni senza tempo tra esibizioni, intrattenimento e tanto divertimento.