Bozzetto non troppo: il film che svela la magia di Bruno Bozzetto ora su Prime Video

Bozzetto non troppo, il film di Marco Bonfanti dedicato al Maestro dell'animazione Bruno Bozzetto, torna disponibile su Amazon Prime Video in occasione del recente conferimento del David di Donatello Speciale alla carriera al suo protagonista. Si tratta di un'opera che apre le porte sul mondo, sul quotidiano e sull'incredibile creatività di uno dei più influenti artisti del cinema di animazione italiano, amato e ammirato da generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Il film, prodotto da Zagora e Istituto Luce-Cinecittà con Sky Arte HD, è molto più di un omaggio formale. "Bozzetto non troppo" si presenta come un viaggio colorato e poetico nella vita privata e artistica di Bozzetto, autore di oltre 300 tra film e cortometraggi dal 1958 a oggi, vincitore dell'Orso d'Oro, candidato all'Oscar e fonte di ispirazione dichiarata per autori come John Lasseter, Matt Groening e Nick Park. Padre del Signor Rossi e di opere leggendarie come West and Soda e Allegro non troppo, Bozzetto viene raccontato fuori dagli stereotipi, tra famiglia, amici, animali e soprattutto tra le sue idee che prendono vita dal segno di una matita.

Il documentario, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2016 e accolto con entusiasmo da critica e pubblico, propone una narrazione inedita e intima del lavoro e della quotidianità di Bozzetto, in cui la realtà e la fantasia si intrecciano in una favola dal vero. Il tratto distintivo del film risiede nell'approccio autentico di Bonfanti, capace di mescolare materiali d'archivio e scene di vita vissuta, mescolando presente digitale e formati storici in un unico flusso creativo.

Il valore del film è testimoniato anche dalle parole della critica: "Viene fuori tutta la poesia del suo cinema, e il suo raffinato senso dell'umorismo" secondo la Repubblica, mentre Internazionale parla di "Un documentario pieno di calore, curiosità, sensibilità". Anche Corriere della Sera sottolinea la brillante biografia e "la fantasia, usata anche nella vita quotidiana" del protagonista.

Per Marco Bonfanti, "Un riconoscimento importante come il David Speciale a Bruno Bozzetto permette nuovamente al film di tornare a essere visibile su una piattaforma di larga scala e di ampia fruizione. Molti giovani - e meno giovani - non sanno quanti dei miti dell'animazione di oggi, e quanti film animati contemporanei di grande successo, si siano ispirati alla maestria e all'immaginazione di Bruno. Questa è l'occasione giusta per immergersi nel suo mondo colorato e scoprirne i segreti".

Nel film si attraversa la storia del cinema di animazione mondiale, guidati da un protagonista che, partendo da un foglio bianco e una matita, ha saputo affascinare milioni di spettatori. Bozzetto non troppo mostra tutti gli aspetti più sorprendenti del suo percorso: dal processo creativo all'attenzione per i dettagli, dall'umorismo all'analisi della società, passando per temi come la Natura, l'assurdità della guerra e la potenza delle idee.

Questa è un'occasione rara per scoprire, o riscoprire, il fascino e la profondità del lavoro di Bruno Bozzetto: un artista che ha cambiato il modo di vedere l'animazione, rendendo il confine tra il mondo reale e quello disegnato più sottile e magico che mai.