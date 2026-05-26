Auto d'epoca e golf per celebrare Piero Taruffi: torna la Volpe Argentata Invitational

L'edizione 2026 della Volpe Argentata Invitational promette un weekend ricco di passione e spettacolo per gli appassionati di motori e golf, celebrando i 120 anni dalla nascita di Piero Taruffi, celebre campione romano soprannominato Volpe Argentata.

Anche quest'anno, l'evento è stato organizzato grazie alla collaborazione dell'Automobile Club Roma e si svolgerà tra l'Autodromo di Vallelunga "Piero Taruffi" e il Parco di Roma Golf Club. La manifestazione, ideata dalla giornalista e pilota Prisca Taruffi in memoria del padre, si conferma un appuntamento fondamentale per celebrare non solo la storia dell'automobilismo ma anche la cultura legata ai veicoli d'epoca.

Tra le protagoniste dell'evento spicca la Lancia D24, resa disponibile dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (MAUTO), una vera icona dell'automobilismo italiano. Proprio con questo modello Piero Taruffi conquistò la Targa Florio e il Giro di Sicilia nel 1954, scrivendo pagine indelebili nella storia del motorsport nazionale.

Il fine settimana si articolerà in due giornate. Sabato 6 giugno, all'Autodromo di Vallelunga, i veicoli storici potranno partecipare a prove pratiche ed esercizi tecnici sotto la guida degli esperti del Centro di Guida Sicura, con l'obiettivo di valorizzare sia le qualità tecniche sia la storia dei mezzi.

Domenica 7 giugno, presso il Golf Club Parco di Roma, sarà la volta dell'esposizione delle vetture nell'ambito del torneo di golf Amateur Challenge. La giornata vedrà la premiazione dei partecipanti e il tradizionale Concerto della Polizia di Stato come anteprima della cerimonia. Tra i premi, anche corsi di guida sicura offerti da Vallelunga, mentre CardioSalus metterà a disposizione screening cardiologici su appuntamento, aggiungendo così un importante contributo in termini di prevenzione sanitaria.

"Celebrare Piero Taruffi significa rendere omaggio non soltanto a uno straordinario campione dell'automobilismo e del motociclismo sportivo, ma anche a una figura che ha incarnato l'ingegno e la capacità innovativa del motorismo italiano", ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell'Automobile Club Roma. "La Volpe Argentata Invitational rappresenta ormai un appuntamento di grande valore culturale e sportivo, capace di unire la passione per i veicoli storici alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio di auto d'epoca. In un anno particolarmente simbolico, nel quale ricorrono i 120 anni dalla nascita di Taruffi, della fondazione della Lancia e della Targa Florio, l'Automobile Club Roma è orgoglioso di collaborare a un evento che contribuisce a tramandare alle nuove generazioni una parte importante della storia sportiva, che abbiamo voluto includere tra gli eventi promossi dal CONI in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2026 che si celebrerà il prossimo 7 giugno".

"In qualità di figlia mi sento in dovere di mantenere viva la memoria di mio padre, un pilota al di fuori dagli schemi tradizionali. Ho iniziato ad organizzare questo evento nel nord Italia ma poi su invito di Pietro Gasbarra presidente del Parco di Roma Golf Club che ci ospita ormai da 4 anni, ho scoperto che a Roma, una delle città più belle del mondo, esiste una cultura motoristica di grande spessore. Tanti i collezionisti affezionati alla Volpe Argentata desiderosi di far ammirare le loro creature. Quest'anno in ricordo del debutto Lancia, oltre alla mitica D24, saranno presenti preziosi esemplari del gruppo torinese tra cui Lancia B24, B20, Appia Sport Zagato, Appia Vignale oltre ad uno splendido esemplare di B52", ha aggiunto Prisca Taruffi, giornalista e pilota.

L'ottava edizione della Volpe Argentata Invitational si conferma così un'occasione unica per unire la passione per le auto storiche all'agonismo sportivo e alla valorizzazione della storia dell'automobilismo italiano, in una cornice suggestiva tra motori, cultura e salute.