Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition sbarca su PlayStation 5

Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition è ora disponibile in versione fisica per PlayStation 5, offrendo agli appassionati un'esperienza puzzle narrativa immersa nelle atmosfere oscure ispirate all'universo lovecraftiano. Il titolo sviluppato da Kwalee e Out of the Blue Games, pubblicato da Microids, si colloca temporalmente dopo gli eventi dell'acclamato Call of the Sea e accompagna i giocatori in un viaggio tra misteri e orrori ancestrali.

Al centro della trama vi sono il professor Harry Everhart, tormentato da visioni inquietanti ai confini della realtà, e la studentessa Evangeline Drayton, perseguitata da sogni impossibili collegati a un enigmatico manufatto. Mentre i due protagonisti incrociano i loro destini alla Miskatonic University, si troveranno a mettere in discussione tutto ciò che pensavano di sapere su tempo, realtà e divinità ultraterrene.

La Miskatonic Edition include diversi contenuti esclusivi: il gioco base Call of the Elder Gods, la colonna sonora digitale, un set di tre cartoline, la tessera identificativa di Evangeline Drayton e l'artbook "The Art of Call Of The Elder God".

Gli enigmi tornano protagonisti, con una nuova profondità basata su oggetti e osservazione, permettendo di esplorare ambienti dettagliati alla ricerca di indizi. I giocatori possono alternare il controllo tra Harry ed Evangeline, affrontando rompicapi articolati che si snodano attraverso tempo e spazio. Il livello di difficoltà è personalizzabile, con suggerimenti, icone e annotazioni attivabili a piacimento.

Il viaggio spazia tra scenari suggestivi, dalle biblioteche illuminate delle dimore del New England alle lande ghiacciate, fino a città ultraterrene fuori dal tempo, il tutto reso in modo straordinario grazie all'Unreal Engine 5. La colonna sonora è firmata dal pluripremiato Eduardo De La Iglesia, che torna a collaborare dopo il successo del titolo precedente.

Con la sua atmosfera magnetica e i contenuti aggiuntivi, Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition si candida come un viaggio imperdibile per gli amanti del genere e per chi cerca avventure narrative ricche di enigmi e colpi di scena.