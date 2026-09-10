Red Bull Wings Cup porta gli studenti italiani alla finale mondiale di Miami

Red Bull Wings Cup fa il suo ingresso nel panorama degli eSports italiani, offrendo a studenti universitari e appassionati di EA SPORTS FC 27 la possibilità di competere per volare a Miami e rappresentare l'Italia alla Finale Mondiale.

L'Italia è uno dei 79 paesi selezionati per partecipare a questa competizione innovativa. Il torneo mira a coinvolgere sia chi gioca da casa, sia gli studenti iscritti agli atenei italiani, attraverso due percorsi distinti ma paralleli: la University League, riservata agli universitari e giocata in modalità Rush, e la Open League, accessibile online a tutti i maggiorenni con residenza in Italia in modalità Ultimate Team 11vs11 su PlayStation Tournaments.

Le qualificazioni prenderanno il via rispettivamente il 27 e il 28 settembre, permettendo ai giocatori di sfidarsi fino al 18 ottobre per la University League e fino all'11 ottobre per la Open League. I migliori 6 giocatori della Open League accederanno alla Finale Nazionale, insieme agli 8 migliori della University League. Ulteriori slot saranno assegnati tramite qualifiche in loco a Lucca.

Le fasi conclusive del torneo si disputeranno dal 28 al 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2026. Si giocherà esclusivamente su PlayStation 5 grazie al supporto tecnico di Sony Interactive Entertainment. Tutte le partite della fase finale saranno in modalità Kick Off 95. L'evento sarà arricchito dalla presenza di host, ospiti speciali come Dario "Moonryde" Ferracci e altre personalità del mondo gaming che verranno annunciate.

Il vincitore della Finale Nazionale otterrà il titolo di Campione d'Italia e potrà vivere l'esperienza unica di giocare la Finale Mondiale all'Inter Miami CF Stadium, in Florida.

Oltre al torneo, Red Bull Wings Cup vivrà anche nei punti vendita italiani con le Hero Can in edizione speciale. I consumatori potranno scansionare un QR code sulla lattina, inserire il codice sotto la linguetta per accedere a premi e contenuti in-game esclusivi su EA SPORTS FC 27. Inoltre, rispondendo a una domanda dedicata, si potrà avere la possibilità di vincere un volo per Miami e assistere dal vivo alla Finale Mondiale.

L'appuntamento segna una nuova era per il gaming competitivo tricolore e promette di unire la passione per il calcio digitale con la cultura degli eSports a livello internazionale.