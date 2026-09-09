CODE VEIN II: arriva il DLC Mask of Idris e il grande aggiornamento gratuito 2.0

Il DLC Mask of Idris e l'aggiornamento gratuito 2.0 arricchiscono CODE VEIN II con nuovi scenari, storie, boss e funzionalità per PlayStation 5, Xbox e PC.

Nuove avventure e contenuti inediti attendono i fan di CODE VEIN II con il rilascio del tanto atteso DLC Mask of Idris, ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. L'espansione porta i giocatori nel Forsaken World, un'ambientazione suggestiva nata dalle passioni convergenti di mondi ormai scomparsi a causa delle alterazioni della storia. L'accesso a Mask of Idris è riservato a coloro che hanno concluso il finale Luna Fraterna e hanno avanzato nella trama attraverso la missione Richiesta da un amico: Valentin. Per affrontare al meglio le nuove sfide, i giocatori sono invitati ad approfondire le parti salienti del gioco principale prima di dedicarsi a questa espansione.

Bandai Namco ha inoltre pubblicato il Free Update Version 2.0 che introduce numerose novità per tutti i possessori del gioco. Fra le aggiunte più rilevanti spicca The Age of Harmony, che amplia il mondo end-game di CODE VEIN II con nuovi episodi dedicati a ciascun partner. Una delle feature più attese è Trials of Remembrance, una serie di boss consecutivi che metteranno alla prova anche i giocatori più esperti e ricompenseranno con oggetti esclusivi: sono oltre 90 le nuove parti di personalizzazione del personaggio disponibili da sbloccare.

Nel roster entra Jadwiga, un nuovo partner evocabile che sorprende con una spada a due mani combattendo con una sola mentre usa una Formae per uno stile veloce e dinamico. Con questo aggiornamento gratuito è presente anche una modalità pensata per facilitare la progressione della storia, aumentando le statistiche del personaggio e rendendo l'esplorazione e le battaglie con i boss meno ostiche. Non manca infine uno shader Legacy, che restituisce ai personaggi un aspetto anime ispirato al CODE VEIN originale.

CODE VEIN II, sviluppato da Bandai Namco Studios, immerge ancora una volta i giocatori in un viaggio epico in cui il tempo diventa un'arma tattica. La storia si arricchisce di elementi che intrecciano versioni passate e presenti di un mondo da esplorare, con una lotta drammatica per la sopravvivenza dell'umanità al centro della narrazione.

Mask of Idris è incluso per chi possiede l'edizione Deluxe o Ultimate di CODE VEIN II, mentre chi ha la Edizione Standard dovrà acquistare il Deluxe Upgrade Pack per accedere al contenuto aggiuntivo.

Con questa doppia ondata di novità, CODE VEIN II si conferma tra i titoli più vivi e apprezzati dagli amanti dei giochi di ruolo d'azione su console di nuova generazione e PC.