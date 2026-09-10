Pokémon Pokopia: nuove funzionalità e accessori in arrivo con la Parte 2 del Pass di espansione

Durante l'ultimo Nintendo Direct, sono stati annunciati importanti aggiornamenti per Pokémon Pokopia - Pass di espansione, con l'arrivo della Parte 2 previsto per la fine del 2026 su Nintendo Switch 2.

Gli appassionati del famoso titolo potranno ora personalizzare Ditto e altri Pokémon con nuovi e adorabili accessori, tra cui occhiali da sole, papillon e oggetti per creare look coordinati tra diversi Pokémon. Un esempio è il raffinato fiocco Sylveon, che permetterà di abbinare lo stile di Ditto ad altri Pokémon presenti nel gioco.

I dettagli annunciati rappresentano un'importante evoluzione nell'esperienza di gioco per gli utenti Pokopia, che avranno la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso la personalizzazione dei propri compagni d'avventura. Nella Parte 2 dei contenuti scaricabili a pagamento Pokémon Pokopia - Pass di espansione, i giocatori potranno far indossare degli adorabili accessori a Ditto e ad altri Pokémon che appaiono nel gioco. Ulteriori informazioni sulle nuove opzioni di personalizzazione saranno svelate con i prossimi aggiornamenti.

Oltre agli accessori, la Parte 2 del Pass di espansione offrirà nuovi Pokémon da trovare e nuovi arredi per arricchire il mondo di gioco, ampliando così le possibilità di esplorazione e collezionismo per ogni allenatore. In più, nella Parte 2, i giocatori potranno trovare altri Pokémon e nuovi arredi.

Il nuovo contenuto scaricabile promette di ravvivare la community, mantenendo alta l'attesa tra i fan del franchise in vista del lancio su Nintendo Switch 2 a fine anno.