Bandai Namco annuncia HOUR ZERO, prequel live action di Ace Combat 8

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia HOUR ZERO, la nuova mini-serie live action che anticipa l'attesissimo gioco ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, in arrivo il prossimo autunno. La serie, composta da quattro episodi, sarà pubblicata a partire dal 15 settembre 2026 e si concluderà in prossimità del lancio ufficiale del videogioco previsto il 2 ottobre.

La produzione vede la partecipazione di nomi di primo piano come Josh Holloway (Lost, Yellowstone), Brandon Routh (Superman Returns) e Tamlyn Tomita (Cobra Kai), affiancandosi a una narrazione originale e coinvolgente. HOUR ZERO si propone di avvicinare sia i nuovi che i vecchi fan all'universo di Ace Combat, offrendo uno sguardo emozionante e cinematografico sugli eventi che precedono la nuova avventura videoludica.

La storia è ambientata nei primi giorni dell'invasione della Federazione dell'Usea Centrale da parte della Repubblica di Sotoa. Tre sconosciuti lottano per sopravvivere: Josh Holloway interpreta un pilota senza più una pista dove atterrare, Brandon Routh veste i panni di un medico che salva la vita a un nemico, mentre Tamlyn Tomita è una giornalista televisiva ridotta al silenzio per aver detto la verità. Il racconto, narrato a ritroso e focalizzato sulla vita familiare dei protagonisti, scandisce il conto alla rovescia verso la guerra e getta le basi narrative per la modalità Campagna di ACE COMBAT 8.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE promette l'esperienza più cinematografica della saga. I giocatori saranno chiamati a vestire i panni di un asso dell'aviazione, costretto a combattere per la sopravvivenza della propria patria in una Strangereal dilaniata dal conflitto. Il protagonista, Ali di Theve, sarà il simbolo di speranza contro il malvagio attacco della Repubblica di Sotoa, supportato da uno squadrone di piloti unici.

Sviluppato da Bandai Namco Aces Inc., il nuovo capitolo principale della saga arriva dopo sette anni e sfrutterà le potenzialità dell'Unreal Engine 5 insieme a una tecnologia proprietaria, per offrire un'esperienza di volo ultra-realistica. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre 2026 per i possessori della Deluxe Edition e dal 2 ottobre per tutti, sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S e PC in versione Standard e Deluxe.

HOUR ZERO, il prequel di ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, è una mini-serie di cortometraggi sviluppata per far conoscere ai nuovi giocatori la serie Ace Combat e il suo universo.

L'attesa per il ritorno di ACE COMBAT si accompagna questa volta a un progetto audiovisivo di rilievo internazionale, pronto a coinvolgere pubblico e fan di tutto il mondo.