BLUEY'S HAPPY SNAPS: il videogioco ufficiale in arrivo il 15 ottobre 2026

BLUEY'S HAPPY SNAPS arriva su PC e console dal 15 ottobre 2026. Avventure fotografiche, multiplayer e creatività per bambini e famiglie nel mondo di Bluey.

BLUEY'S HAPPY SNAPS arriverà il 15 ottobre 2026 su PC e console, portando bambini e famiglie nel colorato mondo della serie animata Bluey. Il nuovo titolo di Gameloft, sviluppato a Brisbane in collaborazione con Ludo Studio e BBC Studios, sarà disponibile globalmente e sarà giocabile fin dal day one su XBOX Game Pass con supporto XBOX Play Anywhere.

Il gioco invita i giocatori a esplorare scenari e personaggi iconici della serie attraverso un'avventura fotografica e creativa. Utilizzando la vecchia fotocamera di papà, si potranno immortalare momenti speciali con Bluey e Bingo tra i luoghi simbolo di Brisbane, ricchi di dettagli autentici e riferimenti alla fauna australiana.

Sono già aperti i preordini per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, XBOX Series X|S, XBOX One, XBOX su PC ed Epic Games Store. Chi prenota in anticipo su queste piattaforme digitali riceverà l'edizione Deluxe senza costi aggiuntivi. L'offerta sarà valida anche su Steam al lancio.

Il gameplay cooperativo supporterà fino a due giocatori, offrendo la possibilità di esplorare luoghi riconoscibili come New Farm Park, South Bank e il Monte Coot-tha, incontrare Muffin, Coco, Winton, Lucky e altri volti noti, e vivere giochi tratti dagli episodi come Terra all'Ombra e Pozione Magica.

Un aspetto distintivo del gioco emerso da una ricerca della Queensland University of Technology e Digital Child è l'impulso allo sviluppo delle autonomie, della fantasia e delle capacità decisionali nei bambini attraverso il gioco libero. Molti di noi che abbiamo lavorato allo sviluppo di BLUEY'S HAPPY SNAPS siamo genitori a nostra volta, ed è per questo che abbiamo voluto creare un gioco che ci facesse sentire fieri e a nostro agio nel giocarlo con i nostri bambini, un gioco che incoraggi la creatività, ha dichiarato Manea Castet, Studio Manager di Gameloft Brisbane. Che sia inseguendo ibis o giocando al tassista con gli oggetti che si trovano in giro per casa, speriamo che il divertimento che trovano in gioco li possa ispirare a continuare a giocare anche a schermo spento, fermandosi a guardare più da vicino il mondo che li circonda.

Marina Mello, Global Director di BBC Studios per il settore Gaming & Interactive, sottolinea: BLUEY'S HAPPY SNAPS invita i bambini e le famiglie a giocare, esplorare e immortalare momenti speciali in un'avventura fotografica. Che tu scatti nuovi ricordi in solitaria o insieme a un altro giocatore, conoscerai la meravigliosa e unica fauna australiana, scoprirai luoghi familiari di Brisbane e trasformerai momenti nel gioco in divertimento reale nella vita reale.

Saranno disponibili diverse edizioni digitali e fisiche. Le versioni digitali prevedono la Standard (solo gioco base) e la Deluxe con bonus digitali come il contenuto "Arrivano le nonne", costumi extra e album digitale con artwork esclusivi. Le edizioni fisiche includono carte attività e, nel periodo limitato, un libro da colorare di 44 pagine con adesivi.

BLUEY'S HAPPY SNAPS è classificato PEGI 3 e si prepara a diventare un appuntamento imperdibile per genitori e bambini desiderosi di condividere creatività e avventure sia su schermo che nella vita reale.