Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition arriva su Nintendo Switch 2

Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 5 novembre 2026. Dopo aver conquistato la critica come uno dei migliori giochi d'azione e avventura degli ultimi anni, il titolo di Eidos-Montréal ritorna con una versione ottimizzata e ricca di contenuti esclusivi per la nuova console.



L'Encore Edition include il gioco base completo, comprensivo di tutti i contenuti digitali rilasciati fino ad oggi, e introduce cinque nuovi abiti ispirati al glam rock degli anni '80 per ogni membro della squadra. Solo su Switch 2 sarà possibile sperimentare questi look alternativi, pensati per celebrare lo spirito audace e retrò della band di Star-Lord.



Tra le novità più attese spiccano il supporto al controllo tramite mouse - reso possibile dalla nuova integrazione del mouse di Nintendo Switch 2 - e l'utilizzo del giroscopio per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. I giocatori potranno inclinare il controller per guidare l'iconica astronave Milano nello spazio o affrontare sequenze in assenza di gravità con un realismo superiore.



L'Encore Edition permette inoltre di scegliere tra tre modalità di gioco: TV, da tavolo e portatile, offrendo una versatilità inedita per vivere l'epopea spaziale dei Guardiani in ogni situazione.



Jean-François Dugas, Studio Creative Director di Eidos-Montréal, dichiara: Abbiamo riversato tantissimo amore in questi cinque personaggi, e la reazione dei giocatori ha confermato che anche loro lo hanno percepito. L'Encore Edition è il nostro modo di regalare ai Guardiani un'altra serata sul palcoscenico, questa volta su Nintendo Switch 2.



Sviluppando la versione per Switch 2 internamente presso Eidos-Montréal, il nostro obiettivo era garantire una versione del gioco che risultasse perfettamente naturale, sia che si giochi su TV che in modalità portatile. E con l'aggiunta dei nuovi costumi dell'Encore Edition, volevamo offrire ai Guardiani look unici ispirati alla stessa era glam rock dell'album della band di Star-Lord, che ha riscosso così tanto successo tra i fan, aggiunge Inès Bruckner, Associate Producer.



Secondo Eric Monacelli, Executive Producer di Marvel Games: Portare una delle nostre storie Marvel Games più acclamate dalla critica su una nuova piattaforma come Nintendo Switch 2 è stata una scelta ovvia. Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition permette ai giocatori di provare in prima persona un vero e proprio classico dei videogiochi. Sapere che la band di Star-Lord accorderebbe di nuovo le chitarre e alzerebbe il volume degli amplificatori a 11 per un bis è la ciliegina sulla torta di questa deliziosa sorpresa. Non vediamo l'ora che le nuove generazioni di fan possano giocare a uno dei nostri più grandi successi.



Il gioco invita i fan a vestire i panni di Star-Lord, autoproclamato leader dei Guardiani della Galassia, in un'avventura tra combattimenti, esplorazione e conversazioni. Sarà possibile potenziare i membri del team, sperimentare fino a 50 diversi outfit e lasciarsi trasportare da una colonna sonora esplosiva con oltre 30 hit degli anni '80.



Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition su Nintendo Switch 2 promette un'avventura stellare arricchita da funzionalità all'avanguardia, nuove modalità e un look mai visto prima per i cinque Guardiani.