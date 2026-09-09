Hela: of Mice & Magic debutta il 1° dicembre 2026 con un'edizione da collezione

Hela: of Mice & Magic sarà disponibile dal 1° dicembre 2026 su Nintendo Switch 2, Xbox Series X, PlayStation 5 e altre piattaforme, anche in edizione limitata.

Hela: of Mice & Magic arriverà il 1° dicembre 2026 per Nintendo Switch 2, Xbox Series X, PlayStation 5 e in digitale su Xbox Series S e PC. Il nuovo titolo di Knights Peak e Windup Games promette di incantare i giocatori di tutto il mondo con una commovente avventura open-world. A segnare l'annuncio, è stato pubblicato un trailer narrativo in CGI che offre un primo sguardo sull'universo fiabesco e ricco di folklore che caratterizzerà il gioco.

Non solo versione digitale ma anche una speciale Harmony Edition per i collezionisti: questa edizione limitata sarà disponibile esclusivamente nei negozi fisici e comprenderà il gioco (per Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X), la colonna sonora digitale composta da Frida Johansson e Henrik Oja, un art book di 48 pagine a copertina morbida con concept art e schizzi inediti, un poster reversibile con la mappa dettagliata del mondo di gioco e un set di adesivi esclusivi. Tutti elementi pensati per impreziosire l'esperienza e immergere i giocatori ancora di più in questo mondo incantevole.

I giocatori vestiranno i panni di un piccolo ma agile topolino, impegnato ad aiutare una strega gentile a prendersi cura della terra che protegge da generazioni. Si potrà esplorare in solitaria o in compagnia diversi ambienti, dalle foreste ai prati, dalle zone umide alle tane sotterranee. Secondo le informazioni diffuse, la strega fornirà al protagonista uno zaino magico, fondamentale per sbloccare nuove abilità di esplorazione e interazione in maniera originale e rilassante.

Con la sua miscela di atmosfera magica, narrativa emozionante e un'offerta fisica arricchita da oggetti unici, Hela: of Mice & Magic si prepara a diventare uno degli appuntamenti più attesi per il 2026 nel panorama dei videogiochi di avventura. L'appuntamento per tutti i fan e i collezionisti è fissato per il 1° dicembre.