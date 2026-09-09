The Legend of Zelda festeggia 40 anni: novità per Switch 2, concerti e film in arrivo

Nintendo celebra i 40 anni di The Legend of Zelda con nuove edizioni per Switch 2, concerti mondiali nel 2027 e un attesissimo film live-action.

The Legend of Zelda celebra il suo 40º anniversario con un'impressionante serie di annunci che entusiasmeranno i fan della leggendaria saga videoludica. Durante la recente presentazione Nintendo Direct, l'azienda giapponese ha svelato numerose iniziative che renderanno omaggio a quattro decenni di avventure nelle terre di Hyrule.

La principale novità riguarda l'arrivo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2, disponibile dal 5 novembre. Poco prima, dal 29 ottobre, sarà possibile acquistare la Nintendo Switch 2 in un'esclusiva edizione speciale dedicata al 40º anniversario della serie. Per completare la collezione, saranno disponibili anche il Nintendo Switch 2 Pro Controller e la custodia con pellicola protettiva, entrambi in versione celebrativa.

Le celebrazioni non si fermano al mondo del gaming. Nel 2027, i fan potranno vivere l'esperienza live della saga grazie alla serie di concerti The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert, che farà tappa nelle principali città del mondo. Il film live-action della serie, intitolato The Legend of Zelda, arriverà nei cinema il 30 aprile 2027, promettendo di trasportare l'epica di Link e Zelda sul grande schermo per la prima volta in assoluto.

Ulteriori dettagli sulle attività previste, tra cui eventi esclusivi e iniziative dedicate, saranno disponibili nel corso delle prossime settimane. Quest'anno, Nintendo invita dunque tutti i giocatori, dai fan di vecchia data alle nuove generazioni, a unirsi alle celebrazioni di una delle saghe videoludiche più amate al mondo.