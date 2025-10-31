“Cammini DìVini”: a Montecassino parte il viaggio tra fede, natura e gusto

Sabato 15 novembre prenderà il via all’Abbazia di Montecassino il progetto “Cammini DìVini”, un percorso esperienziale tra enogastronomia, spiritualità e turismo lento promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio. L’iniziativa punta a valorizzare il territorio regionale attraverso un inedito incontro tra vino e abbazie, in linea con gli obiettivi di delocalizzazione e destagionalizzazione dei flussi turistici previsti dal Piano Triennale del Turismo della Regione.

Il debutto, che si terrà dalle 10:00 alle 16:00, segnerà l’inizio di un itinerario che unirà tre tappe tra Frosinone, Latina e Roma: dopo Montecassino, l’appuntamento proseguirà il 22 novembre presso l’Abbazia di Valvisciolo a Sermoneta e il 6 dicembre a Subiaco. Tre luoghi di culto carichi di storia e fascino, che apriranno le loro porte a famiglie, pellegrini e viaggiatori gourmet desiderosi di scoprire un Lazio autentico e sostenibile.

Alle ore 11:00, durante l’incontro istituzionale di apertura, sono previsti gli interventi di figure di rilievo come Elena Palazzo, Assessore al Turismo, allo Sport e all’Ambiente della Regione Lazio, Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Don Antonio Luca Fallica, Abate di Montecassino, Enzo Salera, Sindaco di Cassino, Andrea Velardo, Consigliere provinciale di Frosinone con delega al Turismo e allo Sport, insieme ai rappresentanti delle Strade del Vino di Frosinone e Latina, Maria Ernesta Berucci e Marco Carpineti.

Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a visite guidate all’interno del monastero e dei vigneti storici, a **laboratori per famiglie dedicati al gusto e all’artigianato** e degustare prodotti locali selezionati da Slow Food insieme ad una selezione di vini del territorio.

Non mancheranno le attività all’aria aperta: sono previsti percorsi escursionistici lungo il Cammino di San Benedetto, da Villa Santa Lucia all’Abbazia di Montecassino, attraversando luoghi simbolo della memoria storica come Quota 593, Masseria Albaneta e Casa del Dottore. Un’esperienza unica che unisce spiritualità, cultura e natura, offrendo un’occasione per riscoprire il patrimonio monastico e paesaggistico del Lazio.

“Cammini DìVini” rappresenta così una nuova forma di turismo esperienziale che intende valorizzare il territorio attraverso la lentezza e la convivialità, trasformando ogni tappa in un viaggio tra sapori e spiritualità.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata, e l’iniziativa si presenta come un invito aperto a tutti coloro che desiderano vivere un fine settimana tra le eccellenze del Lazio e la bellezza dei suoi luoghi sacri.