Marisa Monte annuncia l'unica data italiana di PHONICA all'Auditorium di Roma

L'icona della musica brasiliana Marisa Monte arriverà a Roma l'11 settembre per un'unica e imperdibile data italiana all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell'ambito del Roma Summer Fest 2026. L'artista porterà sulla scena lo spettacolo PHONICA, già grande successo di pubblico e critica in Brasile, dove è attualmente in tournée.

Marisa Monte offrirà al pubblico italiano una serata speciale, interpretando dal vivo alcuni dei brani più importanti del suo repertorio, tra cui "Vilarejo", "Beija Eu", "Infinito Particular", "Ainda Bem", "Diariamente", "Amor I Love You" e "Não Vá Embora". La sua raffinata eleganza e la profondità interpretativa contribuiranno a ripercorrere i capitoli più significativi di una carriera unica nel panorama musicale internazionale.

A rendere l'evento ancora più suggestivo sarà la presenza della celebre Orchestra Roma Sinfonietta, nota a livello internazionale per il proprio lavoro sulle colonne sonore e per la storica collaborazione con Ennio Morricone, pronta ad accompagnare la cantante in una cornice orchestrale di grande livello.

I biglietti per questa esclusiva data sono già disponibili nei circuiti ufficiali e nei punti vendita abituali. La serata è prodotta e organizzata da Intersuoni BMU, in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma.

L'evento rappresenta un'occasione unica per gli amanti della musica brasiliana e per chi desidera immergersi nella magia di una delle voci più fascinose e apprezzate del panorama internazionale.