Lazza conquista un nuovo record: 377 settimane nella Top 100 FIMI con Re Mida

Lazza si conferma protagonista assoluto della scena discografica italiana con un record senza precedenti: il suo album Re Mida ha raggiunto il traguardo di 377 settimane consecutive nella Top 100 dei dischi più venduti stilata da FIMI/NIQ. Re Mida, pubblicato nel 2019 per Island Records e già certificato cinque volte disco di Platino, è dunque l'unico album nella storia italiana a mantenere una presenza stabile in classifica così a lungo, attraversando le generazioni e conquistando un pubblico sempre più ampio.

Questo risultato eccezionale non solo testimonia il valore e la freschezza dell'album al momento della sua uscita, ma soprattutto la sua capacità di rimanere centrale e rilevante nel tempo, diventando un punto di riferimento fisso nella discografia nazionale. La longevità di Re Mida si afferma oggi come un caso unico nel panorama musicale italiano.

A rendere ancora più straordinario il 2024 di Lazza arriva una nuova certificazione: BUIO DAVANTI, brano incluso nell'album LOCURA, conquista oggi il Doppio Disco di Platino. Questo riconoscimento porta il palmarès dell'artista a numeri impressionanti: 1 Disco di Diamante, 109 Dischi di Platino e 47 Dischi d'Oro.