I Reale pubblicano il nuovo album Tempi Forti: rinascita e attualità in musica

Esce venerdì 29 maggio Tempi Forti, il nuovo album della band Reale, punto di riferimento della scena christian music italiana e vincitrice di tre Catholic Music Awards. Il disco sarà disponibile sia in formato fisico, esclusivamente nello store online, che in digitale, e porta il racconto di una storia di rinascita e speranza diventata universale attraverso la musica.



Tempi Forti, quinto lavoro in studio del gruppo, offre una panoramica sulle tematiche sociali ed esistenziali più attuali: disagio generazionale, dipendenze, salute mentale, solitudine, relazioni, senso di appartenenza e ricerca della felicità. I brani principali sono Brucio se brucia, Ti vedo, TokTok e il nuovo singolo Se sto parlando di noi, in uscita anch'esso il 29 maggio in radio e digitale.



L'anima ispiratrice del progetto è nelle esperienze personali di Alessandro Gallo e Francesca Cadorin, fondatori dei Reale e marito e moglie, che negli anni Novanta hanno affrontato tossicodipendenza e disagio. Dal loro percorso nasce una musica che parla di fragilità, cadute e possibilità di rinascita. È una galleria di fotografie che immortalano momenti umani di debolezza, gioia, sconfitta, dolore e riscatto, momenti reali dove vediamo brillare la speranza, urlare l'amore, piangere il dolore, infrangersi le barriere dell'indifferenza, esplodere la felicità… in poche parole dove vediamo quello che per noi è Dio, ha dichiarato Alessandro Gallo.



Nel nuovo album ogni brano affronta sfumature diverse del quotidiano: Se sto parlando di noi celebra i rapporti autentici, capaci di resistere alle fragilità e al caos, La fame dell'anima tratta il rapporto con il corpo e l'accettazione di sé, TokTok si sofferma sul vuoto comunicativo dei social, mentre Brucio se brucia racconta lo smarrimento delle nuove generazioni strette tra ansia e rumore di fondo.



I Reale hanno costruito negli anni un percorso indipendente, portando la loro musica tra piazze e teatri d'Italia e del mondo, fino a suonare davanti a oltre un milione di giovani a Tor Vergata nel 2025, anche come band di supporto ad artisti internazionali come Matt Maher, Sarah Kroger e Thiago Brado. Nel 2023 sono entrati nel roster dell'etichetta indipendente La Gloria, arricchendo il loro percorso con collaborazioni internazionali.



Il nuovo Tempi Forti è composto da sedici tracce che, nella versione in vinile, vedono Tempi Forti e Luce da luce (Credo) unite in un unico brano, confermando la continua ricerca di un linguaggio musicale universale e diretto.



A comporre la band ci sono Alessandro Gallo (voce, chitarra acustica, synth), Francesca Cadorin (voce), Luca Giurisato e Francesco Lora (chitarra elettrica), Dario Minazzo (batteria) e Giorgio Munari (basso). I Reale continuano così a proporsi come portavoce di una musica che trasforma le prove della vita in una testimonianza sonora di resilienza e apertura agli altri.