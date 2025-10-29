Cammini DìVini nelle abbazie di Montecassino, Valvisciolo e Subiaco

Dal 15 novembre al 6 dicembre 2025, la regione Lazio si prepara a offrire un’esperienza unica ai suoi visitatori grazie al progetto “Cammini DìVini“. Questo innovativo programma, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, promette di rilanciare il turismo esperienziale attraverso tre appuntamenti speciali che avranno luogo nelle storiche abbazie di Montecassino, Valvisciolo e Subiaco. L’obiettivo di Cammini DìVini è quello di valorizzare alcune delle mete più suggestive del Lazio, mettendo in risalto il legame millenario tra fede, paesaggio e tradizione enogastronomica. Gli eventi previsti offrono un ricco programma che include visite guidate, degustazioni di prodotti locali e vini selezionati, laboratori del gusto e dell’artigianato, oltre a percorsi di trekking che esplorano la natura e la storia circostante.

“L’obiettivo, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, è valorizzare mete ricche di fascino e fuori dai circuiti gettonati – spiega l’Assessore al Turismo Elena Palazzo – rendendole protagoniste di una nuova forma di turismo lento e rigenerativo, sempre più apprezzato da viaggiatori consapevoli”.

Le tre tappe del progetto si svolgeranno dalle 10:00 alle 16:00. Si inizierà il 15 novembre all’Abbazia di Montecassino, uno dei più antichi monasteri d’Italia e una celebre meta di pellegrinaggio internazionale. Il 22 novembre, l’attenzione si sposterà sull’Abbazia di Valvisciolo, famosa per la sua architettura cistercense e per i simboli sacri incisi nella pietra. Il ciclo si concluderà il 6 dicembre presso l’Abbazia di Subiaco, uno dei complessi benedettini più importanti d’Europa.

Il cuore di ciascun evento sarà rappresentato dai banchi d’assaggio, dove sarà possibile degustare una selezione di vini provenienti da abbazie vitivinicole italiane e produttori laici legati a luoghi monastici del territorio. Le attività prevedono anche visite ai vigneti storici circostanti, offrendo ulteriori spunti di scoperta e d’apprendimento.

Questa iniziativa si presenta come una perfetta fusione tra natura, spiritualità ed enogastronomia, destinata a deliziare famiglie, pellegrini e viaggiatori gourmet alla ricerca di esperienze autentiche. Segna un importante passo verso la destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici, rendendo il Lazio non solo un luogo da visitare, ma da vivere appieno.