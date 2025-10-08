Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

La partnership tra Jeep e Juventus Women segna una nuova era per entrambe le entità, guidate da un impegno condiviso verso valori di passione e innovazione. Ora, con una nuova flotta di Jeep Avenger, le campionesse della Juventus Women sono pronte a raggiungere nuovi traguardi sia in campo che su strada.

La Jeep Avenger è stata scelta come veicolo ufficiale del team, ribadendo la sua posizione come il SUV più venduto d’Italia. Il SUV, progettato a Torino, è il primo modello completamente elettrico del marchio e si è aggiudicato il titolo di Auto dell’Anno nel 2023. Questa collaborazione, già annunciata a maggio, vede Jeep come Official Automotive Partner e Jersey Sponsor della Juventus, comprendendo la prima squadra maschile, femminile e la Juventus Next Gen per le prossime tre stagioni.

Durante la cerimonia di consegna a Torino, Fabio Catone, Head of Jeep, RAM & Dodge Brands in Enlarged Europe, ha sottolineato i valori condivisi con la squadra innovatrice: passione e resilienza. “La partnership con Juventus Women celebra due forze inarrestabili: un SUV in grado di affrontare qualsiasi terreno con sicurezza, stile e tecnologia, e una squadra che riscrive la storia del calcio femminile italiano. Siamo entusiasti di essere al loro fianco e non vediamo l’ora di assistere ai loro prossimi grandi successi”, ha dichiarato Catone.

Questo accordo arriva in un momento significativo per la Juventus Women che ha recentemente conquistato la Serie A Women’s Cup, completando così una collezione di tutti e quattro i principali trofei del calcio femminile italiano. La squadra detiene ora il record di campionati italiani consecutivi, confermando il suo status di forza ispiratrice a livello nazionale e internazionale.

La Jeep Avenger promette una performance inarrestabile, come quella delle campionesse che ora supporta. Offre una gamma completa di propulsori che incarnano la libertà di scelta, inclusi modelli Full-Electric, Benzina, e-Hybrid e 4xe. Questa flessibilità riflette la versatilità e adattabilità richieste, sia in campo che su strada, da un team campione.