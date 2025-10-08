Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Published

La partnership tra Jeep e Juventus Women segna una nuova era per entrambe le entità, guidate da un impegno condiviso verso valori di passione e innovazione. Ora, con una nuova flotta di Jeep Avenger, le campionesse della Juventus Women sono pronte a raggiungere nuovi traguardi sia in campo che su strada.

La Jeep Avenger è stata scelta come veicolo ufficiale del team, ribadendo la sua posizione come il SUV più venduto d’Italia. Il SUV, progettato a Torino, è il primo modello completamente elettrico del marchio e si è aggiudicato il titolo di Auto dell’Anno nel 2023. Questa collaborazione, già annunciata a maggio, vede Jeep come Official Automotive Partner e Jersey Sponsor della Juventus, comprendendo la prima squadra maschile, femminile e la Juventus Next Gen per le prossime tre stagioni.

Durante la cerimonia di consegna a Torino, Fabio Catone, Head of Jeep, RAM & Dodge Brands in Enlarged Europe, ha sottolineato i valori condivisi con la squadra innovatrice: passione e resilienza. “La partnership con Juventus Women celebra due forze inarrestabili: un SUV in grado di affrontare qualsiasi terreno con sicurezza, stile e tecnologia, e una squadra che riscrive la storia del calcio femminile italiano. Siamo entusiasti di essere al loro fianco e non vediamo l’ora di assistere ai loro prossimi grandi successi”, ha dichiarato Catone.

Questo accordo arriva in un momento significativo per la Juventus Women che ha recentemente conquistato la Serie A Women’s Cup, completando così una collezione di tutti e quattro i principali trofei del calcio femminile italiano. La squadra detiene ora il record di campionati italiani consecutivi, confermando il suo status di forza ispiratrice a livello nazionale e internazionale.

La Jeep Avenger promette una performance inarrestabile, come quella delle campionesse che ora supporta. Offre una gamma completa di propulsori che incarnano la libertà di scelta, inclusi modelli Full-Electric, Benzina, e-Hybrid e 4xe. Questa flessibilità riflette la versatilità e adattabilità richieste, sia in campo che su strada, da un team campione.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2: l’eccellenza dello sport all’aperto con tecnologia di ultima generazione

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology

Motori

Skoda Fabia 130: la nuova edizione speciale celebra la tradizione sportiva del marchio

Spettacolo

ELE A: annuncia oggi il “PIXEL TOUR 2026” nei grandi club delle principali città italiane

Motori

MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

Motori

Honda NT1100 2026: nuova colorazione e tecnologia evoluta per la tourer più amata d’Europa

Società

“CIRCO MASSIMO”: Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove

Motori

Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Motori

25 anni di Opel Vivaro: il veicolo commerciale tuttofare festeggia il suo anniversario

Motori

Vittori debutta a Miami con una hypercar ibrida firmata Pininfarina

Società

Greenpeace Italia lancia “Occhi Verdi” per educare i bambini al rispetto del Pianeta

Spettacolo

GATTOTORO FEAT. GIANCANE: esce domani il nuovo singolo “UNGARETTY”

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Anastasio lancia il “LMNPP TOUR”: un viaggio tra musica e teatro

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Motori

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

La regina delle Sport Tourer di media cilindrata cambia ancora pelle. Con l’arrivo della versione 2026, Yamaha alza nuovamente l’asticella, introducendo la rivoluzionaria trasmissione...

12 minuti ago

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology

Con un’operazione di comunicazione audace e innovativa, BYD annuncia ufficialmente la “pensione” del vecchio motore plug-in e inaugura una nuova era ibrida con la...

40 minuti ago

Motori

Skoda Fabia 130: la nuova edizione speciale celebra la tradizione sportiva del marchio

Škoda porta la sua compatta a un nuovo livello di performance e design. Con il debutto della nuova Fabia 130, l’iconica city car si trasforma...

2 ore ago

Motori

MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

MG Motor festeggia un traguardo importante: oltre 100.000 vetture vendute in Italia. Un risultato che testimonia la crescita esponenziale del marchio e l’entusiasmo di...

22 ore ago