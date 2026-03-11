Carlo Nordio ospite di Tommaso Labate a “Realpolitik”: focus sul referendum e la riforma della giustizia

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate che ogni settimana propone un dibattito di approfondimento sui temi più rilevanti dell’attualità politica italiana.

Ospite principale sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che interverrà per discutere del referendum dedicato alla riforma della giustizia, un tema al centro del confronto politico e mediatico degli ultimi mesi. La partecipazione del Guardasigilli offrirà l’occasione per analizzare nel dettaglio le prospettive di cambiamento nel sistema giudiziario e le implicazioni che le riforme proposte potrebbero avere sull’assetto istituzionale del Paese.

Nel corso della serata non mancheranno spazi dedicati ad altri argomenti di rilievo dell’attualità. In particolare, verranno affrontate le comunicazioni alle Camere della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo e gli sviluppi relativi alla crisi in Medio Oriente, un tema che continua a occupare le prime pagine e a preoccupare i leader internazionali.

Come di consueto, Giampiero Mughini offrirà il suo commento sull’attualità politica e culturale, arricchendo la discussione con la sua consueta capacità di sintesi e di lettura critica degli eventi. Ad accompagnare il dibattito, ci saranno anche i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, che forniranno una fotografia aggiornata dell’opinione pubblica e delle tendenze politiche più recenti.

Tra gli altri ospiti in studio figurano Galeazzo Bignami e Angelo Bonelli, esponenti politici di primo piano che porteranno punti di vista differenti sulle questioni più spinose dell’agenda nazionale, dal futuro della giustizia alle sfide ambientali e sociali che attendono il governo.

La puntata di “Realpolitik” di domani promette dunque un confronto approfondito e articolato, nel quale esperti e protagonisti della scena politica italiana si confronteranno sui principali temi che definiscono il dibattito pubblico. Ancora una volta, il programma condotto da Tommaso Labate si conferma come uno spazio di analisi e di confronto capace di mettere al centro la complessità della realtà politica contemporanea.