Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Carlo Nordio ospite di Tommaso Labate a “Realpolitik”: focus sul referendum e la riforma della giustizia

Published

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate che ogni settimana propone un dibattito di approfondimento sui temi più rilevanti dell’attualità politica italiana.

Ospite principale sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che interverrà per discutere del referendum dedicato alla riforma della giustizia, un tema al centro del confronto politico e mediatico degli ultimi mesi. La partecipazione del Guardasigilli offrirà l’occasione per analizzare nel dettaglio le prospettive di cambiamento nel sistema giudiziario e le implicazioni che le riforme proposte potrebbero avere sull’assetto istituzionale del Paese.

Nel corso della serata non mancheranno spazi dedicati ad altri argomenti di rilievo dell’attualità. In particolare, verranno affrontate le comunicazioni alle Camere della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo e gli sviluppi relativi alla crisi in Medio Oriente, un tema che continua a occupare le prime pagine e a preoccupare i leader internazionali.

Come di consueto, Giampiero Mughini offrirà il suo commento sull’attualità politica e culturale, arricchendo la discussione con la sua consueta capacità di sintesi e di lettura critica degli eventi. Ad accompagnare il dibattito, ci saranno anche i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, che forniranno una fotografia aggiornata dell’opinione pubblica e delle tendenze politiche più recenti.

Tra gli altri ospiti in studio figurano Galeazzo Bignami e Angelo Bonelli, esponenti politici di primo piano che porteranno punti di vista differenti sulle questioni più spinose dell’agenda nazionale, dal futuro della giustizia alle sfide ambientali e sociali che attendono il governo.

La puntata di “Realpolitik” di domani promette dunque un confronto approfondito e articolato, nel quale esperti e protagonisti della scena politica italiana si confronteranno sui principali temi che definiscono il dibattito pubblico. Ancora una volta, il programma condotto da Tommaso Labate si conferma come uno spazio di analisi e di confronto capace di mettere al centro la complessità della realtà politica contemporanea.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata
Time Garden di Gulistan

Società

Roma, la mostra Time Garden di Gulistan. Arte cinese e Via della Seta alla Galleria Nazionale

Giochi

Turtle Beach presenta il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition

Moda

Original Marines lancia “Every day is a Special Day”: la collezione bambino che unisce eleganza da cerimonia e stile quotidiano

Motori

Alfa Romeo festeggia 75 anni di trazione integrale con la tecnologia Q4

Motori

OMODA & JAECOO cresce ad un ritmo sostenuto in Italia a febbraio

Tecnologia

OPPO Find N6 introduce la prima Zero-Feel Crease e ridefinisce il futuro dei pieghevoli

Giochi

Ghost of Yōtei Legends: da oggi disponibile su PlayStation 5

Spettacolo

Ana Carla Maza torna con “Habanera”: un ponte musicale tra Cuba e l’Europa

Tecnologia

Shazam sbarca su ChatGPT: il riconoscimento musicale arriva nel chatbot

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2 si evolve: debutta la versione Verde con importanti funzionalità per il golf

Spettacolo

Avvocato Ligas trasforma Milano in un’aula di tribunale: la nuova campagna immersiva di Sky

Turismo

San Patrizio 2026: l’isola d’Irlanda si accende di festa tra radici, cultura e scoperta

Spettacolo

J.I.D porta il suo “God Does Like World Tour” a Milano per un’unica data

Moda

Bestdad: la festa del papà secondo IUMAN

Società

BMW Italia partner delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera

Motori

KTM estende la Garanzia Premium a quattro anni su tutta la gamma stradale dal Model Year 2025

Motori

MG rinnova la partnership con la Coppa Davis: sarà ancora Automotive Partner delle Final 8 di Bologna 2026

Società

Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Società

Carlo Nordio ospite di Tommaso Labate a “Realpolitik”: focus sul referendum e la riforma della giustizia

Motori

ACI Editore 2026: nasce l’ecosistema culturale del nuovo ACI
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Nel segno dell’inclusione e del dialogo interculturale, Kia Italia ha annunciato il proprio sostegno ad ArtPara, un progetto artistico internazionale che coinvolge persone e...

11 ore ago

Motori

ACI Editore 2026: nasce l’ecosistema culturale del nuovo ACI

Con l’insediamento del Presidente Geronimo La Russa, ACI Editore avvia una nuova stagione nel percorso di trasformazione dell’Automobile Club d’Italia in un moderno Mobility...

12 ore ago

Società

Barilla e Dynamo Camp insieme per “Biscotti di Felicità”: un abbraccio che moltiplica il bene

Il 14 e il 15 marzo 2026 le piazze italiane si coloreranno di solidarietà grazie a “Biscotti di Felicità”, il primo grande evento nazionale...

1 giorno ago

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Il nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025 e candidato agli Oscar® 2026 come...

1 giorno ago