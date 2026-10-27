Carolina Benvenga porta nei teatri italiani lo spettacolo Un magico Natale con Carolina

Carolina torna nei teatri d'Italia con Un magico Natale con Carolina: musica, emozioni e sorprese per famiglie a Fondi, Roma, Milano, Bitritto e Napoli.

Carolina Benvenga torna nei teatri italiani con Un magico Natale con Carolina, dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno registrato il tutto esaurito. L'appuntamento è rivolto a famiglie, grandi e piccoli, desiderosi di immergersi nell'atmosfera delle feste attraverso musica, coreografie spettacolari ed emozioni coinvolgenti. Il tour partirà il 28 novembre dal Teatro Comunale di Fondi, proseguendo l'8 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 dicembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il 22 dicembre al Palatour Frecciarossa di Bitritto (Bari) e il 3 gennaio 2027 al PalaPartenope di Napoli.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e presso i teatri che ospiteranno la tournée. Lo spettacolo è scritto da Carolina Benvenga insieme a Morena D'Onofrio, che cura anche la regia, con le coreografie di Fiorella Nolis e il disegno luci di Marco Palmieri. La produzione è affidata a Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music.

La storia è ambientata tra i banchi di scuola della classe Terza B, dove i bambini si preparano tra canti e balli per lo scambio degli auguri prima delle vacanze natalizie. Una forte nevicata però rischia di far saltare tutti i festeggiamenti, intrappolando i piccoli a scuola. Solo l'intervento magico della maestra Carolina aiuterà gli alunni a trasformare un imprevisto in qualcosa di speciale, incoraggiando la collaborazione e regalando a tutti una lezione di entusiasmo e resilienza.



Nel cast, oltre a Carolina Benvenga nel ruolo della maestra magica Carolina, ci sono Aurora Convertini (Gisella), Luca Dalle Molle (Giuliano), Sofia Magrini (Violetta), Giorgia Morana (Lorella), Davide Pinto (Martino), Sofia Proietti (Amélie), Pietro Rebora (Piergiacinto), Lanfranco Rosa (Gerardo) e Domiziano Toniolo (Tancredi).

Carolina Benvenga è tra le artiste di riferimento per il pubblico kids in Italia, con milioni di follower fra TV, social e web. Da anni si distingue nella creazione di contenuti musicali ed educativi, rafforzando il proprio legame con famiglie e bambini attraverso un linguaggio in grado di unire divertimento, apprendimento e partecipazione.

Un magico Natale con Carolina promette sorprese, canzoni originali e un'atmosfera gioiosa che saprà emozionare e coinvolgere spettatori di tutte le età durante il periodo più magico dell'anno.