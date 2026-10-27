Hyundai IONIQ 3 premiata come Auto Europa 2027 dagli Opinion Leader

Hyundai IONIQ 3 vince il Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027 grazie a design, autonomia fino a 497 km e innovazioni di bordo pensate per l'Europa.

Hyundai IONIQ 3 si aggiudica il Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027, segnando un traguardo importante per il marchio coreano nel panorama europeo della mobilità elettrica.

Una giuria composta da 120 opinion leader tra industriali, designer, piloti, esperti e appassionati del settore ha riconosciuto il valore della nuova compatta elettrica di Hyundai. Questo riconoscimento premia la capacità del brand di portare la sua visione innovativa e il carattere distintivo della gamma IONIQ nel segmento B, posizionandosi come riferimento di tecnologia e sostenibilità.

IONIQ 3 è stata progettata, sviluppata e prodotta interamente in Europa, pensata per le esigenze dei clienti europei. Offre una autonomia media fino a 497 km, tra le più alte della categoria, grazie alla batteria da 61 kWh e cerchi da 16 pollici. La versione Standard Range raggiunge i 344 km nel ciclo combinato WLTP, mentre la Long Range amplia la libertà di movimento anche sulle lunghe distanze. La ricarica dal 10 all'80% richiede circa 30 minuti in condizioni ottimali, rendendo effettivamente più semplice l'utilizzo quotidiano.

L'approccio di Hyundai si riflette anche nei dettagli: dal design ispirato alla filosofia Art of Steel e alla silhouette Aero Hatch, che combina efficienza aerodinamica, spaziosità interna e un bagagliaio di 441 litri - valore leader per il segmento.

A bordo, la Hyundai IONIQ 3 introduce in Europa il nuovo sistema di infotainment PLEOS Connect basato su Android Automotive OS. Con display fino a 14,6 pollici, aggiornamenti OTA e intelligenza artificiale Gleo AI, l'esperienza di guida diventa ancora più interattiva e intuitiva.

Prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, la IONIQ 3 si distingue per versatilità, qualità della vita a bordo e un'impronta europea autentica. Le dimensioni compatte si uniscono a uno spazio interno tipico del segmento superiore, offrendo comfort e soluzioni innovative per la mobilità urbana e extraurbana.

Hyundai continua a rafforzare la sua presenza globale e in Europa, con due fabbriche tra Repubblica Ceca e Turchia, più di 2.100 showroom e 155.000 posti di lavoro generati sul continente. Secondo la classifica Best Global Brands 2025 di Interbrand, Hyundai si posiziona al 30° posto tra i brand mondiali, con un valore di 24,6 miliardi di dollari.

La vittoria del Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027 sottolinea il momento positivo di Hyundai e la sua capacità di offrire una gamma completa di alimentazioni elettrificate, tra cui 100% elettrico, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno fuel cell. In Italia, tutte le vetture Hyundai vantano la garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato, confermando l'impegno del brand verso affidabilità e innovazione continua.