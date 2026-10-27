Verità Nascoste: Sotto i riflettori Youssef Siher e nuovi scenari sui casi Genini e Garlasco

Verità Nascoste affronta il ritratto di Youssef Siher. Aggiornamenti sui casi Genini e Pietracatella, e l'attesa per le decisioni sulla vicenda Garlasco.

Questa sera, su Retequattro, torna l'appuntamento con Verità Nascoste, programma condotto da Milo Infante, pronto a offrire una panoramica su casi irrisolti e nuove verità emergenti.

Al centro della puntata un approfondito ritratto di Youssef Siher, trentenne ritenuto dagli inquirenti la presunta mente dietro al Movimento 17 ottobre. Verranno ricostruiti i passaggi fondamentali della sua storia personale e il suo ruolo nelle recenti proteste pro-Palestina, con particolare attenzione al modo in cui ha coordinato le mobilitazioni attraverso i social, utilizzando piattaforme per diffondere messaggi e organizzare manifestazioni.

Dopo il focus su Siher, la trasmissione dedicherà uno spazio significativo al caso del femminicidio di Pamela Genini. Saranno presentati gli ultimi sviluppi della vicenda, aggiornando il pubblico sugli elementi salienti emersi dalle indagini e sulle possibili piste investigative seguite dagli inquirenti.

Un segmento importante sarà anche riservato al giallo di Pietracatella, dove le recenti indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, uccise da avvelenamento da ricina, hanno aperto nuove prospettive investigative. La puntata proporrà gli aggiornamenti sulle ricerche e sulle analisi degli inquirenti, gettando luce su uno dei misteri più inquietanti dell'ultimo periodo.

Nella parte conclusiva, riflettori puntati sul caso Garlasco. Con la chiusura delle indagini e il deposito delle consulenze della difesa, cresce l'attesa sulle decisioni della Procura circa un eventuale rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Il programma presenterà una dettagliata analisi di nuovi video che offrono ulteriore comprensione della personalità dell'indagato, fornendo materiali inediti che potrebbero incidere sulla ricostruzione della vicenda.

La puntata si preannuncia ricca di contenuti esclusivi e analisi approfondite, confermandosi uno spazio televisivo di riferimento per chi cerca chiarezza e nuove letture sui grandi casi di cronaca italiana.