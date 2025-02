Casa Lancia e Nuova Lancia Ypsilon protagoniste su TikTok

Lancia inaugura una nuova era digitale con un progetto social innovativo, che mette al centro i rinnovati showroom Casa Lancia e la Nuova Lancia Ypsilon, il primo modello di una generazione destinata a ridefinire l’identità del marchio. Attraverso un linguaggio moderno e immediato, in sintonia con le nuove generazioni, il brand si proietta nel futuro della comunicazione digitale.

Grazie alla collaborazione con COSMIC Italia, azienda AdTech specializzata nella creazione e distribuzione di video verticali brevi, Lancia porta l’esperienza unica dei suoi concessionari su piattaforme social come TikTok, Instagram e YouTube. Questa iniziativa rappresenta la perfetta fusione tra tradizione e innovazione, due elementi da sempre caratteristici del marchio.

Per dare vita a questo progetto, Lancia e COSMIC Italia hanno coinvolto cinque Creator italiani di fama internazionale, protagonisti di una serie di video esclusivi. Il format “Welcome to Casa Lancia” accompagnerà gli spettatori all’interno dei 160 showroom Lancia in Italia, raccontando il loro fascino e la loro atmosfera unica. Il concept richiama il “home feeling” che caratterizza l’abitacolo della Nuova Lancia Ypsilon, unendo lusso e accoglienza in un’esperienza immersiva.

La Nuova Lancia Ypsilon incarna il meglio della tradizione automobilistica italiana, con un design raffinato, innovazione tecnologica e sostenibilità. Il suo stile trae ispirazione dai modelli più iconici del brand, come testimoniano i fanali posteriori rotondi che omaggiano la leggendaria Lancia Stratos. Un modello che coniuga eleganza senza tempo e attenzione al futuro.

Il primo creator coinvolto nella campagna è Gianluca Torre, noto agente immobiliare e figura di riferimento sui social media e in televisione. Con il suo linguaggio distintivo, Torre guiderà il pubblico alla scoperta dell’eleganza degli showroom Lancia e della Nuova Ypsilon, in un viaggio tra lusso e raffinatezza, in perfetta sintonia con le esclusive abitazioni che racconta abitualmente sui suoi canali.

Nei successivi capitoli del progetto entreranno in scena altri creator di spicco: Jody Cecchetto, gli Urban Theory, Anna Folzi e Luca Gervasi. Ognuno di loro porterà la propria visione nell’esplorazione dell’esperienza cliente all’interno di Casa Lancia, soffermandosi su quattro momenti chiave: l’accoglienza, la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon, la prova su strada e la consegna del veicolo. Un percorso curato nei minimi dettagli dalla rete vendita Lancia, altamente specializzata e certificata.

Entrare in uno showroom Casa Lancia significa immergersi in un ambiente dove design, eleganza e comfort si fondono per creare un’atmosfera calda e accogliente. Ogni elemento, dai materiali pregiati agli spazi armoniosi, è pensato per offrire una sensazione di benessere e familiarità. L’attenzione al dettaglio è esaltata dagli arredi firmati Cassina, emblema dell’eccellenza del Made in Italy, che condivide con Lancia valori come innovazione, tradizione e sostenibilità.

Questa nuova filosofia si riflette anche nel rapporto con il cliente, basato su quattro principi fondamentali: cura dei dettagli, anticipazione dei bisogni, servizio premium lungo tutto il Customer Journey e attenzione al feedback. Un nuovo modo di vivere l’automobile, che porta il lusso e la tradizione italiana nel mondo digitale, creando un legame autentico tra il brand e il suo pubblico.