Castrol e Zenvo insieme per ridefinire le prestazioni delle hypercar

Castrol, leader mondiale nei lubrificanti, e Zenvo Automotive, il rinomato produttore danese di hypercar, hanno unito le forze in una collaborazione tecnica che promette di spingere i confini dell’ingegneria automobilistica. L’accordo, siglato in vista della fase finale di sviluppo della rivoluzionaria hypercar ibrida Aurora, vede Castrol fornire un’ampia gamma di soluzioni fluide avanzate, tra cui oli motore, refrigeranti, fluidi per la gestione termica delle batterie e liquidi per freni e cambio.

La Zenvo Aurora si presenta come un vero e proprio manifesto di tecnologia ibrida, spinta da un motore V12 quadriturbo da 6,6 litri, sviluppato in collaborazione con MAHLE Powertrain. Abbinato a un sistema con triplo motore elettrico, questo propulsore eroga una potenza combinata di ben 1.850 CV. Zenvo ha scelto Castrol, un partner all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni specifiche per veicoli elettrici e ibridi, per supportare i suoi ambiziosi obiettivi di performance.

Le due versioni dell’Aurora, prodotte in edizione limitata di sole 50 unità ciascuna, sono la Tur, pensata per la strada con trazione integrale, e la Agil, più orientata alla pista con trazione posteriore.

Castrol ha fornito soluzioni su misura per ogni componente cruciale dell’Aurora. Per il cuore pulsante dell’auto, il motore V12, è stato selezionato Castrol EDGE 0W-40, un lubrificante che soddisfa l’esigente standard tecnico HYSPEC, progettato per affrontare le sfide uniche dei motori ibridi come la contaminazione, l’intermittenza e le inefficienze del sistema.

Il raffreddamento della batteria è affidato al fluido termico Castrol ON per veicoli elettrici, che non solo consente ricariche ultrarapide ma contribuisce anche a prolungare la durata della batteria. Per mantenere il motore alla temperatura ottimale in qualsiasi condizione, è stato scelto il refrigerante Castrol Radicool SF.

Quando si tratta di potenza di arresto, il liquido per freni Castrol React SRF Racing garantisce una risposta costante anche a velocità superiori ai 386 km/h, lavorando in sinergia con le pinze carboceramiche. Infine, il Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 assicura cambi marcia rapidi e affidabili per la trasmissione automatica ibrida a sette velocità. Tutti questi fluidi sono il risultato di un rigoroso processo di ricerca, sviluppo e test, per garantire prestazioni costanti nelle condizioni più estreme.

Il primo prototipo della Zenvo Aurora ha fatto il suo debutto in strada nel luglio 2025, affrontando la celebre salita del Festival of Speed di Goodwood. La tecnologia e i fluidi testati su questa hypercar d’avanguardia contribuiranno a plasmare il futuro dei sistemi ibridi e della mobilità di tutti i giorni, dimostrando ancora una volta l’impegno di Castrol e Zenvo nel guidare l’innovazione.