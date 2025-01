Cervino Ski Paradise: il paradiso invernale secondo Lexus

Lexus rafforza la sua presenza nelle location più esclusive d’Italia: da dicembre 2024, il rinomato brand premium giapponese è protagonista sulle piste del comprensorio internazionale Cervino Ski Paradise, portando distintività, sostenibilità e performance sportive sulle Alpi. Il brand rinnova quindi la sua promessa “Experience Amazing”, invitando tutti a vivere esperienze entusiasmanti in location uniche coniugando i valori Lexus con quelli degli sport invernali.

La scelta di Cervino Ski Paradise non è casuale e rappresenta la perfetta sintesi dei valori Lexus: prestigio, prestazioni ed eleganza, il tutto incorniciato da un panorama invidiabile, con l’iconica Gran Becca ben distinguibile da ogni angolazione.

Nel prestigioso contesto del Cervino Ski Paradise – comprensorio che include le stazioni di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois – Lexus presenta la NX Driving Academy, una straordinaria versione 1-of-1 di NX F-Sport Plug-in Hybrid. Questo esemplare unico di NX incarna perfettamente la duplice anima del modello: eco-friendly da un lato, sportiva e performante dall’altro, rappresentando l’equilibrio ideale tra prestazioni elettrizzanti e rispetto ambientale. L’auto sarà esposta nella zona di Plan Maison sottolineando il forte legame del brand con il mondo delle performance e dello sport di alto livello, elementi che trovano in Breuil-Cervinia una delle loro massime espressioni nel panorama alpino italiano.

A supporto dell’iniziativa, Lexus fornisce al comprensorio sciistico due vetture della sua Gamma Electrified che rappresentano il futuro della mobilità elettrificata: NX Plug-in Hybrid e RZ Full Electric, consolidando così la presenza del brand nel territorio e l’impegno su innovazione e sostenibilità di Cervino Ski Paradise. Una filosofia, quella della mobilità elettrificata secondo Lexus, che guida il brand nel il suo impegno verso il futuro della transizione elettrica in campo automotive, guardando al futuro con l’intento di definire e ispirare una nuova era di guidatori consapevoli e responsabili.

Lexus trova nel mondo degli sport invernali il suo naturale punto di incontro: così come lo sciatore interpreta la montagna con eleganza e precisione, il brand giapponese ridisegna la mobilità con la stessa filosofia di armonia e rispetto. In questo percorso di trasformazione, Lexus si conferma pioniere nell’innovazione premium, accelerando verso una mobilità che unisce prestazioni e, al contempo, strizza l’occhio all’ambiente. Infatti, in linea con la cultura del rispetto dell’ambiente contraddistingue il brand, i modelli Plug-in Hybrid di Lexus contribuiscono in modo significativo a ridurre le emissioni nocive e a combattere i cambiamenti climatici. Un approccio che supera la tecnologia per diventare una vera esperienza di movimento, dove eco-compatibilità e performance dialogano in perfetto equilibrio, proprio come accade sulle nevi del Cervino.

Questo nuovo capitolo nella strategia di Lexus si concretizza attraverso partnership mirate e attivazioni innovative, consolidando il posizionamento del brand come punto di riferimento nel panorama premium. L’obiettivo è creare ecosistemi di esperienza che oltrepassano la tradizionale concezione di mobilità, integrando tecnologia, sostenibilità e performance in contesti d’eccellenza come Cervino Ski Paradise.