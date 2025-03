ChangAn sbarca in Europa con il SUV elettrico CHANGAN DEEPAL S07

Il colosso cinese ChangAn, tra i più grandi produttori automobilistici al mondo, ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mercato europeo con un evento esclusivo a Mainz, in Germania. Con il tema “Condividere il Futuro”, l’azienda ha presentato la propria visione della mobilità elettrica, delineando le strategie di espansione e introducendo il CHANGAN DEEPAL S07, il primo modello destinato all’Europa.

Durante l’evento, il presidente di ChangAn, Zhu Huarong, ha ribadito l’approccio dell’azienda: “In Europa, per l’Europa”, evidenziando gli investimenti di lungo periodo nel Vecchio Continente. L’azienda, infatti, ha aperto il suo primo Centro Design Europeo in Italia oltre vent’anni fa e ha continuato a rafforzare la propria presenza con operazioni locali e piani di sviluppo futuri.

ChangAn mira a costruire una solida rete commerciale in Europa, con 100 concessionari in 10 Paesi entro il 2025 e un’espansione a 1.000 punti vendita entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, ha già firmato accordi con importanti concessionari in Portogallo, Grecia e Scandinavia e ha annunciato piani ambiziosi per Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, dove gestirà direttamente le vendite e l’assistenza ai clienti.

Nel Regno Unito, l’azienda prevede l’apertura di 60 showroom entro il 2025 e ha già siglato un Memorandum of Understanding (MOU) con un gruppo di concessionari di alto profilo.

A supporto della rete europea, ChangAn ha avviato la creazione del suo primo hub europeo per i ricambi nei Paesi Bassi, in collaborazione con KUHNE+NAGEL, uno dei principali player della logistica globale. Inoltre, una partnership con Allianz Partners garantirà servizi assicurativi e di assistenza in tutta Europa.

Il protagonista dell’evento è stato senza dubbio il CHANGAN DEEPAL S07, SUV elettrico di nuova generazione progettato per soddisfare le esigenze del mercato europeo. Dotato di cinque stelle Euro NCAP per la sicurezza e di un design sofisticato che combina tecnologia avanzata e stile, il veicolo rappresenta il primo passo dell’azienda nel settore dei BEV (Battery Electric Vehicle) in Europa.

Zhu Huarong ha dichiarato: “Nei prossimi tre anni lanceremo otto modelli, ciascuno progettato per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti”, confermando la strategia di espansione del brand.

L’evento “ChangAn Discovery Journey” ha offerto agli ospiti un’esperienza diretta del mondo ChangAn. Sessioni interattive hanno illustrato il linguaggio di design del brand e le sue innovazioni tecnologiche, mentre i partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare in anteprima il CHANGAN DEEPAL S07 su strada, apprezzandone le qualità di guida e i sistemi avanzati di assistenza.

A partire da aprile 2025, il CHANGAN DEEPAL S07 sarà disponibile nei primi mercati europei, a partire dalla Scandinavia, seguita da Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.

Con una strategia chiara e un forte impegno verso l’innovazione e la qualità, ChangAn si prepara a diventare un attore chiave nel futuro della mobilità elettrica in Europa.