CHERY debutta in Italia: si completa la strategia europea del Gruppo

CHERY segna un nuovo passo nella sua espansione globale con l’annuncio ufficiale dell’ingresso nel mercato italiano previsto per giugno 2026. Dopo il successo dei marchi OMODA & JAECOO, il gruppo automobilistico cinese completa la propria strategia europea portando nel nostro Paese il brand principale, CHERY, con una gamma di modelli improntati alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Consolidata in oltre 120 paesi e con più di 18,5 milioni di utenti nel mondo, la casa automobilistica si prepara a offrire soluzioni costruite intorno alla tecnologia ibrida. L’obiettivo è rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori italiani, sempre più orientati verso veicoli efficienti e rispettosi dell’ambiente. In sinergia con i marchi del gruppo — OMODA & JAECOO, LEPAS e il prossimo iCAUR — CHERY mira a guidare la creazione di una gamma completa di New Energy Vehicles (NEV), dedicata in particolar modo alle famiglie europee.

L’approdo in Italia rappresenta un tassello strategico nella transizione energetica europea. Secondo CHERY, il mercato continentale, sempre più rivolto all’elettrificazione, manifesta una crescente domanda di modelli ibridi HEV e PHEV pratici, versatili e accessibili. Per questo il marchio intende posizionarsi come alternativa solida nel segmento mainstream, unendo affidabilità, tecnologia e sostenibilità.

CHERY si propone come “parent brand” dell’intero gruppo, con un’identità che unisce valori chiave come “Green, Technology, Family and Companionship”, tradotti in Sostenibilità, Tecnologia, Famiglia e Vicinanza. L’obiettivo è quello di servire un pubblico eterogeneo: dai giovani alla ricerca di una mobilità personalizzata fino alle famiglie che desiderano un compagno di viaggio sicuro e confortevole. La gamma coprirà l’intero spettro delle esigenze, dai veicoli compatti di segmento A fino ai modelli di punta a sette posti.

A livello globale, la solidità del gruppo è testimoniata dal traguardo “Dual 500”, raggiunto nel 2025, che ha visto CHERY posizionarsi al 233° posto nella Fortune Global 500 e mantenere per il ventitreesimo anno consecutivo il primato come principale esportatore cinese di automobili passeggeri, con oltre 1,34 milioni di unità esportate nello stesso anno. Un risultato che sottolinea la forza industriale e commerciale del gruppo.

Questa crescita costante si fonda sulla filosofia aziendale “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, basata su innovazione locale e integrazione globale. Il gruppo dispone infatti di otto centri di Ricerca e Sviluppo sparsi tra Europa, Asia e America, dove è stato creato il sistema Chery Super Hybrid (CSH), sintesi di trent’anni di esperienza motoristica e progettato per garantire un equilibrio ideale tra prestazioni elevate ed efficienza energetica.

L’impegno a lungo termine dell’azienda è riassunto nel principio “In Italy, For Italy”, che segna un passaggio significativo per la presenza industriale del gruppo nel nostro Paese. L’idea è di radicarsi nel territorio e costruire insieme alle famiglie italiane un futuro della mobilità più intelligente e sostenibile, allineato con la visione europea di riduzione delle emissioni e di evoluzione verso l’elettrificazione di massa.

Con il suo debutto in Italia, CHERY apre dunque un nuovo capitolo della mobilità europea, facendo della sostenibilità e dell’innovazione i pilastri del proprio futuro.