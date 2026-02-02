Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

CHERY debutta in Italia: si completa la strategia europea del Gruppo

Published

CHERY segna un nuovo passo nella sua espansione globale con l’annuncio ufficiale dell’ingresso nel mercato italiano previsto per giugno 2026. Dopo il successo dei marchi OMODA & JAECOO, il gruppo automobilistico cinese completa la propria strategia europea portando nel nostro Paese il brand principale, CHERY, con una gamma di modelli improntati alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Consolidata in oltre 120 paesi e con più di 18,5 milioni di utenti nel mondo, la casa automobilistica si prepara a offrire soluzioni costruite intorno alla tecnologia ibrida. L’obiettivo è rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori italiani, sempre più orientati verso veicoli efficienti e rispettosi dell’ambiente. In sinergia con i marchi del gruppo — OMODA & JAECOO, LEPAS e il prossimo iCAUR — CHERY mira a guidare la creazione di una gamma completa di New Energy Vehicles (NEV), dedicata in particolar modo alle famiglie europee.

L’approdo in Italia rappresenta un tassello strategico nella transizione energetica europea. Secondo CHERY, il mercato continentale, sempre più rivolto all’elettrificazione, manifesta una crescente domanda di modelli ibridi HEV e PHEV pratici, versatili e accessibili. Per questo il marchio intende posizionarsi come alternativa solida nel segmento mainstream, unendo affidabilità, tecnologia e sostenibilità.

CHERY si propone come “parent brand” dell’intero gruppo, con un’identità che unisce valori chiave come “Green, Technology, Family and Companionship”, tradotti in Sostenibilità, Tecnologia, Famiglia e Vicinanza. L’obiettivo è quello di servire un pubblico eterogeneo: dai giovani alla ricerca di una mobilità personalizzata fino alle famiglie che desiderano un compagno di viaggio sicuro e confortevole. La gamma coprirà l’intero spettro delle esigenze, dai veicoli compatti di segmento A fino ai modelli di punta a sette posti.

A livello globale, la solidità del gruppo è testimoniata dal traguardo “Dual 500”, raggiunto nel 2025, che ha visto CHERY posizionarsi al 233° posto nella Fortune Global 500 e mantenere per il ventitreesimo anno consecutivo il primato come principale esportatore cinese di automobili passeggeri, con oltre 1,34 milioni di unità esportate nello stesso anno. Un risultato che sottolinea la forza industriale e commerciale del gruppo.

Questa crescita costante si fonda sulla filosofia aziendale “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, basata su innovazione locale e integrazione globale. Il gruppo dispone infatti di otto centri di Ricerca e Sviluppo sparsi tra Europa, Asia e America, dove è stato creato il sistema Chery Super Hybrid (CSH), sintesi di trent’anni di esperienza motoristica e progettato per garantire un equilibrio ideale tra prestazioni elevate ed efficienza energetica.

L’impegno a lungo termine dell’azienda è riassunto nel principio “In Italy, For Italy”, che segna un passaggio significativo per la presenza industriale del gruppo nel nostro Paese. L’idea è di radicarsi nel territorio e costruire insieme alle famiglie italiane un futuro della mobilità più intelligente e sostenibile, allineato con la visione europea di riduzione delle emissioni e di evoluzione verso l’elettrificazione di massa.

Con il suo debutto in Italia, CHERY apre dunque un nuovo capitolo della mobilità europea, facendo della sostenibilità e dell’innovazione i pilastri del proprio futuro.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Spettacolo

TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” certificato disco d’oro

Sport

LG e Snowit insieme per una promozione che porta gli appassionati direttamente sulle piste

Spettacolo

Roshelle, una nuova rinascita con “L’origine del mondo”: il big bang del suo prossimo album

Moda

Intimissimi celebra San Valentino 2026 con una nuova idea di seduzione: più libera, luminosa e personale

Spettacolo

“Sanremo è…”: il nuovo videopodcast di Alessandro Cattelan accompagna gli artisti verso il Festival

Motori

Jaguar GT elettrica: la nuova luxury a quattro porte sfida il gelo artico prima del debutto ufficiale

Tecnologia

Samsung porta Fender Play sui TV: imparare la chitarra diventa un’esperienza da salotto

Spettacolo

Grammy Awards 2026: trionfano Kendrick Lamar e Lady Gaga, serata di record e sorprese

Tecnologia

HUAWEI FreeClip 2: l’eleganza della versione oro rosa arriva in Italia

Spettacolo

Da oggi al cinema il biopic “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO”

Giochi

TEKKEN 8: Annunciata la Stagione 3 con nuovi personaggi e novità sul World Tour 2026

Sport

Adidas presenta il sistema ClimaWarm: il futuro del pre-riscaldamento per gli sport invernali

Motori

Jeep diventa Official Global Automotive Partner di The Snow League

Motori

CHERY debutta in Italia: si completa la strategia europea del Gruppo

Motori

CUPRA lancia la nuova gamma Business: innovazione e identità per il mercato professionale

Giochi

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriva su Nintendo Switch 2

Motori

Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica che segna una svolta per il brand

Spettacolo

LEO GASSMANN duetterà con AIELLO a Sanremo sulle note del brano di COCCIANTE “Era tutto già previsto”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Jaguar GT elettrica: la nuova luxury a quattro porte sfida il gelo artico prima del debutto ufficiale

Nel silenzio glaciale del Circolo Polare Artico prende forma il futuro del marchio britannico. I prototipi della nuova Jaguar GT elettrica a quattro porte...

6 ore ago

Motori

CUPRA lancia la nuova gamma Business: innovazione e identità per il mercato professionale

CUPRA amplia la propria offerta in Italia con l’introduzione della nuova gamma CUPRA x Business, pensata per rispondere alle esigenze del mercato professionale e...

10 ore ago

Motori

Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica che segna una svolta per il brand

Hyundai si prepara a un nuovo capitolo nel suo percorso di elettrificazione con il debutto della IONIQ 3, prima berlina elettrica compatta della famiglia...

11 ore ago

Motori

BMW M rivoluziona l’esperienza digitale a bordo: arrivano le nuove app esclusive per i clienti M

BMW M porta la digital experience dei propri clienti a un livello superiore, trasformando l’abitacolo in un vero ecosistema interattivo. Con il lancio delle...

3 giorni ago