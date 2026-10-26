Chery svela Tiggo 7 e Tiggo X7: nuovi SUV per la famiglia con comfort e tecnologia

Debutto mondiale per Tiggo 7 e Tiggo X7: i SUV Chery puntano su comfort, versatilità e sicurezza, con motorizzazioni ibride e tecnologie avanzate.

Chery ha presentato a livello mondiale due nuovi SUV pensati per la famiglia: la nuova generazione della Tiggo 7 e l'inedita Tiggo X7, modelli che puntano a ridefinire il concetto di mobilità familiare con una combinazione di comfort, tecnologia e versatilità.

La Tiggo 7, disponibile sia con motorizzazione benzina sia ibrida, si distingue per il design pulito ispirato alla natura e alle forme della tigre, con dimensioni generose: 4,6 metri di lunghezza, 1,87 di larghezza e 1,71 di altezza, passo di 2,70 metri e un coefficiente aerodinamico di 0,315. Gli interni richiamano il mondo nautico per spaziosità e linearità e offrono soluzioni di comfort avanzate: sedili anteriori con massaggio a 8 punti, poggia gambe elettrico, ventilazione e riscaldamento. Anche i sedili posteriori sono reclinabili, per trasformare la zona in un vero spazio relax o riposo. Il bagagliaio offre capacità fino a 505 litri e può essere aperto senza mani grazie al sistema a proiezione luminosa sottoporta.

Il motore termico da 115 kW (156 cavalli) con 220 Nm registra un'efficienza termica del 45,79%, garantendo prestazioni e attenzione ai consumi. La gestione tecnologica comprende oltre 20 sistemi di sicurezza attiva, climatizzazione rapida e personalizzazione totale dell'ambiente. Si segnala anche il debutto del nuovo colore Gleam Gold, ispirato alla luce del Lago di Como.

La Tiggo X7, invece, si rivolge alle famiglie che amano l'avventura, risultando ideale sia per l'uso in città che per il tempo libero fuori strada. Più larga e alta rispetto alla Tiggo 7, la X7 raggiunge 4.636 mm di lunghezza e un'altezza minima da terra oltre i 200 mm. Dispone di motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid, anche con trazione integrale, ed è in grado di affrontare percorsi impegnativi grazie alle sei modalità di guida dedicate a diversi terreni - dalla neve alla roccia, fino al guado di 700 mm di profondità. La X7 può trainare fino a 1.500 kg, pensata anche per campeggio e trasporto di attrezzatura sportiva.

L'abitacolo della Tiggo X7 è raffinato e personalizzabile su sei parametri, tra cui temperatura, umidità e qualità dell'aria. Il sistema di filtraggio avanzato mantiene alti standard di comfort e sicurezza. I sedili posteriori, abbattibili da più punti, consentono un utilizzo intelligente e modulabile dello spazio, con piani separati per oggetti puliti e sporchi.

La sicurezza rappresenta un punto di forza per entrambi i SUV, con uso esteso di acciai ad altissima resistenza, sistemi di assistenza alla guida di livello 2 (inclusi parcheggio automatico e remoto, monitoraggio costante di conducente e passeggeri), e una particolare attenzione anche ai dettagli, come i tappetini fissati per evitare movimenti accidentali. Un sistema dedicato gestisce automaticamente la stabilità in caso di scoppio di uno pneumatico ad alta velocità.

Durante la presentazione mondiale a Wuhu, in Cina, i due modelli hanno visto la presenza di testimonial come Edwin van der Sar e Peter Crouch, sottolineando l'attenzione del marchio verso il pubblico internazionale.

I nuovi Tiggo 7 e Tiggo X7 segnano quindi un passo importante nella gamma Chery, unendo comfort moderno, attenzione all'ambiente e a chi viaggia ogni giorno in famiglia o nel tempo libero.