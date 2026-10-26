Bianca Balti co-conduttrice nel nuovo GialappaShow con grandi ospiti e parodie imperdibili

Bianca Balti debutta come co-conduttrice nel secondo appuntamento della nuova stagione di GialappaShow, in onda lunedì 26 ottobre alle 21.30 su TV8, Sky e in streaming su NOW. La celebre modella e conduttrice si unisce alla Gialappa's Band e al Mago Forest, pronta a mettersi in gioco tra comicità e autoironia. Nel corso della serata sarà anche protagonista dell'immancabile intervista al Caffè Letterario.



Il cast si arricchisce di ospiti d'eccezione: Stefano Fresi, Laura Pausini, Sayf e Francesco Paolantoni saranno tra i volti principali della puntata. Fresi aprirà lo show con un divertente sketch al citofono insieme al nuovo addetto agli ospiti, interpretato da Alessandro Betti, mentre Paolantoni si lascerà trasportare nelle originali gag di Mago Forest e nei commenti taglienti della Gialappa's Band.



Tra le novità di questa edizione, Max Angioni debutta con una nuova parodia di Lele Adani nella fiction Ultimo Appuntamento. L'artista tornerà poi nei panni dello Psicologo e porterà sul palco Jaynital, il cantante reggaetton dai testi ironici, accompagnato da uno scatenato corpo di ballo.



Imperdibili le celebri parodie che hanno fatto la storia dello show: Giulia Vecchio interpreterà Emma Marrone e Iva Zanicchi, Ubaldo Pantani vestirà i panni di Bruno Vespa e del celebre Gineprio, protagonista di una scena surreale con Laura Pausini durante un concerto. Gigi proporrà le sue versioni di Roberto Saviano e Stefano De Martino, mentre Edoardo Ferrario darà volto ad Aldo Cazzullo e Toni Bonji tornerà come il regista turco Kaskai Annanzi. Spazio anche all'iconico Avvocato d'Ufficio, affiancato da imputato e testimone.



Tra i personaggi più amati, Brenda Lodigiani sarà ancora Ester Ascione per una nuova indagine in Chi l'ha visto? Retired. Non mancheranno Sensualità a Corte di Marcello Cesena e Simona Garbarino, le Storie Male di Maccio Capatonda, la parodia de Le Iene con Stefano Rapone e il cantante Terzultimo interpretato da Giovanni Vernia.



La musica sarà protagonista con i Neri per Caso e il polistrumentista Carlo Poddighe, che reinterpreteranno celebri hit internazionali da U2 a Lenny Kravitz fino a Harry Styles. Speciale anche l'incontro tra Sayf e la storica Svalutation di Adriano Celentano. Finale di puntata ad alto ritmo con una inedita K-pop band composta da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross e Giovanni Vernia, pronti a conquistare la scena dello show.



GialappaShow è firmato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, con la regia di Andrea Fantonelli. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'ironia intelligente e delle irresistibili parodie che hanno consacrato il programma come cult della comicità italiana.