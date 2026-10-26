LEPAS AURA debutta in Cina: il nuovo concept car reinventa la Leopard Aesthetics

Debutto mondiale a Wuhu per LEPAS AURA, il primo concept car del marchio LEPAS a nuova energia del Gruppo Chery, che ha catalizzato l'attenzione di oltre 500 ospiti durante la Global Elegance Night. Questo evento esclusivo ha chiuso la prima Global Elegant Lifestyle Week LEPAS con il tema Together in Elegance, dove partner internazionali, utenti e media hanno potuto scoprire in anteprima la direzione stilistica e tecnologica del marchio.



AURA rappresenta l'evoluzione della Leopard Aesthetics, il linguaggio di design distintivo per tutta la gamma LEPAS. Una nuova visione che va oltre la semplice estetica, raccontando il futuro della mobilità secondo il marchio, già introdotta in Italia con la L8, SUV plug-in hybrid lanciato lo scorso luglio.



Durante la serata, sono stati valorizzati i Global Elegant Lifestyle Partners: gli utenti, veri ambasciatori LEPAS nei loro Paesi, hanno animato la Global Elegance Promenade presentando tradizioni e storie personali, rendendo l'evento un ponte tra culture e innovazione.



Quattro i riconoscimenti consegnati agli ospiti: l'Elegance Curation Award alla squadra del Regno Unito per la presentazione culturale, il People's Choice Award alla squadra del Sudafrica, l'Elegance Model Award alla thailandese Jetpreeya Ngokngam e l'Elegance Ally Award ai partner che raccontano il marchio con una prospettiva originale.



L'intera settimana vissuta a Wuhu ha visto i primi clienti protagonisti nello sviluppo di contenuti e idee, aprendo a una co-creazione su prodotti e servizi attraverso prove su strada, workshop su design e lifestyle e sessioni dedicate al futuro della mobilità. LEPAS conferma così la volontà di rendere gli utenti parte attiva nella crescita e affermazione internazionale del brand.



In Italia, LEPAS è presente con la L8, SUV di segmento D plug-in hybrid da 279 CV, disponibile nelle versioni Essence ed Elegance, con una garanzia estesa fino a 8 anni o 160.000 km sulle componenti elettrificate. Al Salone Auto Torino di settembre, il marchio ha proposto anche la L6, city car già premiata per il miglior design degli interni ai TADA 2026.



Il Gruppo Chery sottolinea il proprio impegno nell'innovazione e nella mobilità sostenibile, con una presenza in oltre 130 Paesi e più di 20 milioni di veicoli venduti. Tra le sue tecnologie spiccano la batteria Rhino, soluzioni avanzate di intelligenza artificiale e il sistema super ibrido CSH. Con la recente entrata nella classifica Fortune Global 500 e 41,8 miliardi di dollari di ricavi, Chery si conferma tra i leader globali dell'automotive.



L'esperienza della LEPAS Global Elegant Lifestyle Week riflette così la nuova strada verso una mobilità elegante, personalizzata e sempre più partecipata dagli utenti, che diventano protagonisti nello sviluppo di uno stile internazionale e di una nuova idea di eleganza su quattro ruote.