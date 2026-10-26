Nuova Lancia Gamma tra le finaliste del Premio Auto Europa 2027

Nuova Lancia Gamma è stata selezionata tra le sette finaliste del prestigioso Premio Auto Europa 2027, organizzato dall'UIGA, l'Unione dei Giornalisti Italiani dell'Automotive. Questa candidatura rappresenta un traguardo significativo per il marchio durante l'anno del suo 120esimo anniversario. Gamma, crossover fastback dal design italiano e dalla tecnologia contemporanea, è stata progettata, sviluppata e prodotta interamente in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, confermando così l'impegno della casa nel valorizzare l'eccellenza nazionale.



La presenza della nuova Gamma tra le finaliste acquisisce particolare rilievo in un'edizione del Premio dedicata esclusivamente ai veicoli prodotti in Europa, riflettendo una trasformazione profonda nell'industria automobilistica continentale. La candidatura sottolinea il valore di un progetto 100% Made in Italy pensato per il mercato europeo, capace di reinterpretare l'eredità storica delle grandi ammiraglie Lancia attraverso comfort, innovazione e un'estetica raffinata.



La vettura ha fatto il suo debutto al Salone di Parigi 2026, ottenendo immediatamente ampio riscontro per l'equilibrio tra tradizione e modernità. Sino al 27 ottobre anche il pubblico può sostenere la Nuova Lancia Gamma esprimendo la propria preferenza su www.premioautoeuropa.it. Attraverso il voto si sceglie di premiare l'eleganza, l'innovazione e il carattere del miglior design automobilistico italiano.



La proclamazione della vincitrice tra le sette finaliste, tutte vetture prodotte in Europa, è attesa il prossimo 27 ottobre. Intanto, la candidatura rafforza il ruolo di Lancia come protagonista nella ridefinizione delle grandi ammiraglie, pronte a segnare un nuovo capitolo nella storia dell'automobile europea.