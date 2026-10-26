Audi for business: soluzioni integrate per la mobilità aziendale del futuro

Audi rafforza il suo ruolo di partner strategico per le imprese italiane grazie a un approccio integrato alla mobilità, confermandosi punto di riferimento per aziende di medie e grandi dimensioni. Il programma Audi for business è costruito su una rete specializzata, consulenza personalizzata, fleet manager dedicati e servizi pensati per offrire la massima flessibilità alle aziende.



Al centro della proposta ci sono fiscalità, elettrificazione, gestione dei dati e servizi telematici, aree affrontate durante l'incontro che ha visto la partecipazione di oltre 120 realtà imprenditoriali presso la pista ASC di Vairano. L'iniziativa, denominata Imprese in movimento verso il domani, ha fornito a esperti, player del settore e fleet manager una panoramica sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo delle flotte aziendali, dall'evoluzione normativa ai nuovi modelli di mobilità, fino al ruolo dei dati e dell'elettrificazione.



Una delle leve chiave della strategia Audi è l'ecosistema di ricarica sviluppato con i partner Elli e MOON POWER Italia. La Casa dei quattro anelli sostiene la transizione verso una mobilità più sostenibile e innovativa, offrendo un portafoglio completo di soluzioni di ricarica dedicate al mondo business.



La gamma plug-in Audi vanta oggi ben 13 modelli ibridi ricaricabili, in grado di coprire tutti i segmenti del mercato e di rispondere alle più disparate esigenze delle aziende. Questa offerta rappresenta i valori di efficienza e sportività cardine del brand, con particolare attenzione alle richieste di sostenibilità e prestazioni.



Oggi due clienti Audi su tre sono imprese, a testimonianza di quanto la mobilità dedicata al settore corporate sia un asset fondamentale per il marchio. L'evoluzione dei prodotti, delle formule finanziarie e delle attività dedicate si accompagna a un'importante attività di formazione rivolta ai fleet e mobility manager, nell'ottica di interpretare e anticipare le tendenze future.



Il programma Audi for business nasce proprio per offrire risposte concrete al mondo delle flotte, declinando servizi specifici, consulenza personalizzata, prodotti innovativi e soluzioni di ricarica evolute.