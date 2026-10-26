Citroën e Omar Sy insieme nella campagna Sytroën: C5 Aircross protagonista

Citroën rafforza la sua identità in Italia grazie a una nuova e originale campagna pubblicitaria che vede ancora una volta protagonista l'attore francese Omar Sy. Dopo le fortunate iniziative che hanno coinvolto i modelli C3 e SUV C3 Aircross, questa volta al centro della creatività si trova il nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia più tecnologica e confortevole della Casa francese.



La campagna, on air per tutto il mese di ottobre 2026, interpreta i valori di accessibilità, audacia, vicinanza alle persone e libertà di espressione, elementi cardine del marchio. Il SUV C5 Aircross spicca per il suo design deciso, l'aerodinamica ottimizzata, l'abitabilità generosa e un elevato livello di comfort, rappresentando oggi il modello portabandiera del savoir-faire Citroën. Grazie alla disponibilità di motorizzazioni ibride, ibride plug-in e 100% elettriche, offre opzioni all'avanguardia per ogni esigenza. La versione elettrica a lunga autonomia garantisce fino a 680 km nel ciclo WLTP, un risultato ideale sia per la mobilità quotidiana sia per i lunghi viaggi.



Per celebrare questa collaborazione speciale, Citroën ha scelto di giocare con il proprio nome, trasformandolo temporaneamente in Sytroën. Un'idea creativa che pone l'accento sulla sintonia tra la Marca e l'attore. Il progetto introduce Omar Sy non come un semplice testimonial, ma come uno "Special Advisor", un ruolo inedito fondato sul dialogo, la condivisione di idee e la volontà di osservare mobilità e società da prospettive nuove.



Omar Sy è uno degli attori francesi più amati a livello internazionale: celebre anche in Italia per Quasi amici - Intouchables, pellicola che gli ha valso il Premio César come miglior attore, si è poi affermato in grandi produzioni come X-Men - Giorni di un futuro passato e Jurassic World. L'attore è molto apprezzato anche dal pubblico italiano e la sua partecipazione al recente Paris Motor Show, dove ha presentato l'attesissimo concept Citroën 2 CV, ha sottolineato la stretta connessione con il brand.



Per tutto ottobre, il SUV C5 Aircross Hybrid è disponibile con un'offerta speciale a 299 euro al mese, senza anticipo e a tasso zero con il finanziamento SimplyDrive. L'iniziativa prevede 36 rate (35 da 299 euro e una rata finale residua), nessun anticipo, TAN fisso 0% e TAEG 1,17%. L'offerta comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi; dettagli e condizioni complete sono disponibili presso la rete Citroën.



Il racconto creativo della campagna si distingue dal linguaggio pubblicitario classico e invita il pubblico a sentirsi protagonista e visionario del futuro della mobilità. Culmina con la trasformazione temporanea del nome Citroën in Sytroën, una scelta che diventa espressione visiva del legame autentico creato tra Omar Sy e il brand. Le immagini e i contenuti della campagna trasmettono una visione più vicina, ironica e innovativa del mondo Citroën.