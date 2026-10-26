Il car sharing KINTO arriva a Varese con Toyota Full Hybrid per una mobilità più sostenibile

Il servizio di car sharing KINTO debutta a Varese offrendo una soluzione innovativa, sostenibile e accessibile pensata per cittadini, pendolari e turisti. Grazie a una collaborazione tra KINTO Italia, Gruppo Novauto e Comune di Varese, tre vetture Toyota a tecnologia Full Hybrid saranno disponibili nei parcheggi strategici di Piazzale Kennedy, uno dei punti di interscambio più importanti della città.



L'iniziativa punta a rendere gli spostamenti più semplici, integrando il car sharing con il trasporto pubblico e ferroviario. Una scelta strategica che invita a lasciare l'auto privata, sfruttando mezzi condivisi a basso impatto ambientale.



La flotta iniziale comprende Toyota Yaris e Yaris Cross, automobili dotate di sistema Full Hybrid che consentono la transizione automatica tra motore termico ed elettrico, senza necessità di ricarica esterna, garantendo comfort, praticità e minori emissioni.



Il servizio, accessibile tramite l'app KINTO Share, permette di prenotare e avviare il noleggio in modalità keyless direttamente dallo smartphone. Le tariffe partono da 6 euro all'ora per la Toyota Yaris, includendo 50 km di percorrenza, RCA e copertura danni. È prevista anche la possibilità di noleggi prolungati con tariffe settimanali dedicate.



L'iniziativa è parte del percorso del Comune di Varese per incentivare forme di mobilità sostenibile e ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti urbani.



Nel presentare il progetto, Pierluigi Di Claudio, Marketing & Service Product General Manager di KINTO ITALIA Società Benefit, ha dichiarato in "L'arrivo del car sharing KINTO a Varese rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dei servizi di mobilità che stiamo portando avanti sul territorio nazionale. Grazie alla collaborazione con il Comune di Varese e con il contributo determinante del Gruppo Novauto, nostro partner storico sul territorio, mettiamo a disposizione dei cittadini e dei turisti una soluzione semplice e concreta, capace di integrare efficacemente il trasporto pubblico e rispondere alle nuove esigenze di spostamento. La nostra missione è offrire una mobilità sempre più accessibile e flessibile, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti. Le vetture della gamma multi-tecnologica Toyota impiegate nel servizio consentono di coniugare efficienza, praticità, sicurezza e sostenibilità. Questo progetto dimostra ancora una volta il valore della collaborazione tra amministrazioni locali, operatori della mobilità e realtà imprenditoriali del territorio."



Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha aggiunto: "Con l'attivazione del servizio di car sharing a Varese si completa l'offerta di mobilità sostenibile. Le auto con tecnologia ibrida in condivisione andranno ad affiancarsi così al trasporto pubblico locale e agli altri sistemi di sharing presenti in città. Inoltre, il servizio di car sharing potrà anche varcare i confini cittadini diventando un'interessante offerta di mobilità anche per il turista che parte da Varese per visitare le bellezze turistiche della provincia."



Il Gruppo Novauto, con una presenza storica e radicata nel territorio varesino, gestirà direttamente il servizio e l'assistenza alla flotta. Vincenzo Micalizzi, Direttore Generale del Gruppo Novauto, ha sottolineato: "Siamo orgogliosi di portare a Varese il car sharing KINTO, un progetto che unisce l'esperienza di un grande gruppo internazionale e la conoscenza che abbiamo del nostro territorio. Per noi di Novauto questo progetto significa mettere a disposizione della città ciò che sappiamo fare: essere presenti sul territorio e prenderci cura del servizio e dei nostri clienti ogni giorno. Dietro l'App e le auto ci saranno persone vicine alla città, pronte a garantire gestione e assistenza. Siamo convinti che il car sharing, in connessione con il trasporto pubblico e la ferrovia, risponda a un'esigenza reale di chi si muove a Varese, e che la tecnologia Full Hybrid Toyota sia un modo semplice per avvicinare più persone a una mobilità più sostenibile."



Con il nuovo servizio, KINTO rafforza il proprio ruolo come marchio globale di mobilità del gruppo Toyota, promuovendo formule innovative come il noleggio a breve e lungo termine, car sharing, carpooling aziendale e una app integrata per la mobilità personale e professionale.



L'arrivo di KINTO a Varese segna un importante progresso verso una città più green, efficiente e al passo con le nuove esigenze di mobilità urbana.