Rolls-Royce Spectre Series II debutta a Stoccolma con più autonomia e potenza

La Rolls-Royce Spectre Series II ha recentemente debuttato sulle strade europee, scegliendo Stoccolma come vetrina d'eccezione. Questo nuovo capitolo dell'iconica super-coupé 100% elettrica porta la casa inglese a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel segmento del lusso sostenibile grazie a migliorie tecniche ed estetiche di rilievo.

L'autonomia cresce fino a 628 chilometri (390 miglia WLTP), con un incremento del 18% rispetto al modello precedente, offrendo così ai clienti una libertà di movimento ancora più ampia. La tecnologia di bordo ha permesso di abbassare i tempi di ricarica fino al 14%, una caratteristica fondamentale che rende la Spectre Series II non solo elegante ma anche decisamente pratica per gli spostamenti quotidiani e i viaggi di lunga percorrenza.

Il cuore della Spectre batte ora più forte: la coppia massima raggiunge i 1.015 Nm, mentre nella versione Black Badge la spinta arriva addirittura fino a 1.100 Nm in Spirited Mode. Questi numeri sottolineano come la trasizione elettrica di Rolls-Royce non conosca compromessi quanto a prestazioni, garantendo un'esperienza di guida silenziosa ma decisamente muscolare.

Non solo tecnologia e performance: la Bespoke Collection, fiore all'occhiello del marchio, viene ulteriormente ampliata per rispondere alle richieste sempre più esigenti degli appassionati. Inedite soluzioni di personalizzazione fanno il loro debutto sulla Spectre Series II, come la nuova finitura Gradient Two-Tone per la carrozzeria e nuovi allestimenti per gli interni denominati Duality Twill e Placed Perforation. Dettagli che si aggiungono alle opportunità pressoché illimitate di configurazione offerte dal programma Bespoke, mantenendo la promessa di realizzare vetture realmente uniche per ogni cliente.

Il lancio nella capitale svedese è stato scelto non a caso: Stoccolma rappresenta uno dei cuori pulsanti della cultura e dell'innovazione europea, uno scenario in cui lusso, artigianato e design hanno radici profonde e una presenza vibrante. Il Nord Europa riveste un ruolo sempre più centrale nelle strategie di Rolls-Royce, come testimoniato dall'apertura della nuova showroom a Copenhagen. Questa espansione conferma la crescente rilevanza della regione sia per l'apprezzamento del marchio sia per l'evoluzione del mercato del lusso automobilistico.

La Spectre Series II si conferma dunque come la sintesi perfetta tra tradizione, innovazione e sartorialità. Grazie ai suoi miglioramenti tecnologici e alle nuove possibilità di personalizzazione, è destinata a rappresentare il massimo del piacere di guida e dell'arte su quattro ruote, anticipando le nuove esigenze di una clientela sempre più attenta a esclusività e sostenibilità.