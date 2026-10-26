Audi investirà 4 miliardi di dollari per il suo primo stabilimento negli USA

Audi prosegue la propria strategia di crescita globale annunciando la realizzazione del suo primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, nello stato della Georgia. L'investimento previsto è di circa 4 miliardi di dollari e porterà alla creazione di circa 4.500 nuovi posti di lavoro.



La costruzione dello stabilimento dovrebbe partire nel 2027, con l'avvio della produzione programmato nei primi anni del prossimo decennio. Il sito avrà una capacità produttiva annua fino a 200.000 veicoli e sarà focalizzato sulla produzione di SUV premium ideati su misura per i clienti nordamericani.



Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, ha sottolineato: "Nutriamo ambizioni molto più grandi per Audi in America. Non abbiamo ancora realizzato appieno il nostro potenziale negli USA. Vogliamo cambiare questa situazione. Si tratta di costruire un business Audi più solido in America, non solo di realizzare uno stabilimento".



L'investimento rappresenta un chiaro impegno a lungo termine di Audi negli Stati Uniti e mira a consolidare il Nord America come terzo pilastro della rete produttiva globale del marchio, accanto a Europa e Cina. Attraverso la localizzazione della produzione e l'adattamento dei veicoli alle esigenze del mercato americano, Audi punta a cogliere le opportunità di crescita in uno dei principali mercati premium mondiali.