Chery Tiggo 9 CSH supera la sfida in acqua salata: batterie al top sul Mar Nero

La batteria ad alta tensione del SUV ibrido plug-in Chery Tiggo 9 CSH ha affrontato una tra le prove più estreme della propria categoria, emergendo indenne dopo 24 ore immerse completamente in una vasca di acqua salata dal tasso di salinità pari a quello degli oceani. Questo test, svoltosi a Costanza in Romania durante la prima Global Safety Challenge europea del marchio, ha coinvolto un pacco batterie da 34,46 kWh e 228 kg. Il modulo, sommerso in 1,2 metri d'acqua con 35 grammi di sale per litro, non ha mostrato tracce di acqua, corrosione o perdite al termine della prova.



Gli ingegneri tedeschi incaricati hanno misurato una perdita di pressione minima, solo 8,067 Pa/min contro un limite di accettazione di 31, e un isolamento elettrico rimasto superiore a 500 MΩ, mentre i connettori sono risultati asciutti. La batteria, rimontata sulla Tiggo 9 CSH, ha poi affrontato con successo anche la prova d'urto del sottoscocca, superando un gradino di 25 cm a circa 15 km/h: solo il rivestimento in PVC della piastra di protezione ha subito lievi danni, senza nessuna compromissione della struttura della batteria o delle connessioni elettriche.



Il sistema di protezione adottato prevede una robusta struttura a multistrato con una piastra inferiore in acciaio da 780 MPa, mentre la batteria stessa vanta una certificazione IP68 contro acqua e polvere e un'interruzione dell'alta tensione in caso di urto in soli 2 millisecondi. La tecnologia Chery Super Hybrid, ormai collaudata in oltre 44 Paesi, garantisce inoltre autonomia elettrica fino a 140 km in ciclo WLTP grazie a questa soluzione. Le celle sono progettate per operare tra -35 e +60 °C, segno dell'adattabilità su scala globale del sistema.



La sicurezza non può restare un'affermazione: va progettata, collaudata e verificata, ha dichiarato Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager del marchio Chery, sottolineando la filosofia rigorosa del costruttore.



La Tiggo 9 CSH arriverà nelle concessionarie italiane a novembre 2026 inaugura la gamma del marchio con sette posti, 428 CV complessivi e trazione integrale. Recentemente si è aggiudicata anche il TADA - Torino Automotive Design Award per l'innovazione tecnologica nella categoria Family Car durante il Salone Auto Torino 2026.





