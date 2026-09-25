Opel Mokka GSE: la miscela perfetta di sportività ed elettricità per gli amanti del caffè

Sapore unico, prestazioni elevate e uno stile inconfondibile: l'Opel Mokka GSE si propone come l'auto ideale per chi ricerca l'eccellenza, proprio come una raffinata miscela di caffè. Questo modello nasce per celebrare la Giornata Internazionale del Caffè il 1° ottobre, offrendo una vettura pronta a distinguersi su strada per potenza e carattere.

L'Opel Mokka GSE monta un motore da 207 kW (281 CV) e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Questi numeri ne fanno l'auto elettrica Opel di serie più veloce mai realizzata, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi grazie ai 345 Newton metri di coppia. Le sensazioni esaltanti sono il risultato della stretta collaborazione tra i progettisti Opel e il mondo Opel Motorsport.

Per ottenere queste performance, la Mokka GSE beneficia di componenti sviluppati a partire dalla versione da rally: differenziale autobloccante Torsen, telaio ottimizzato, ammortizzatori a fine corsa idraulici, motore e batteria condivisi con la Mokka GSE Rally che partecipa alla ADAC Opel GSE Rally Cup. Il sistema di sterzo e i freni sono studiati per garantire una guida precisa e sportiva, riprendendo l'esperienza maturata nelle competizioni a zero emissioni.

Anche il design riflette l'anima sportiva: all'interno spiccano i sedili GSE ad alte prestazioni con poggiatesta integrati pensati per accogliere al meglio conducente e passeggeri. Il touchscreen centrale, con l'esclusiva grafica GSE, mostra dati su accelerazione, forza G, gestione della batteria e tutte le informazioni utili a esaltare l'esperienza di guida.

Apprezzata da pubblico e addetti ai lavori, la Opel Mokka GSE si è aggiudicata premi importanti, tra cui "Migliore Auto Piccola" e il prestigioso 'Golden Steering Wheel 2025'. Una consacrazione che sottolinea come questa ricetta sia vincente per chi cerca emozioni elettrizzanti.

La gamma Mokka offre molteplici allestimenti e combinazioni di motorizzazione, senza dimenticare le soluzioni dedicate al comfort quotidiano. Le versioni 100% elettriche, grazie alla tecnologia V2L (vehicle-to-load), permettono addirittura di preparare il caffè ovunque: basta una macchina espresso, alimentata direttamente dalla batteria ad alta tensione, senza necessita di prese tradizionali.

L'Opel Mokka GSE si propone quindi come una scelta raffinata e versatile, capace di accompagnare ogni momento della giornata all'insegna di sportività, innovazione e piacere, sia per chi vuole emozioni forti che per chi preferisce gustarsi il viaggio con tranquillità.