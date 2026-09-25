Microlino protagonista al Concorso d'Eleganza Festival Car tra design e innovazione

Saranno il design e l'innovazione tecnologica Made in Italy a dominare la scena della quinta edizione del Concorso Internazionale d'Eleganza Festival Car, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre tra Santena e Revigliasco Torinese.

L'evento si conferma appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche e moderne, trasformando il territorio piemontese in un salotto dedicato all'automobile di eccellenza. Microlino porterà la propria visione della mobilità urbana, con un mix unico di stile, funzionalità e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Tra i momenti più attesi della manifestazione spicca la partecipazione della 777 Collection Microlino di Sara Levy, un esemplare unico ispirato alla celebre Porsche 917 guidata da Steve McQueen nel film Le Mans del 1970. Questa vettura, realizzata come pezzo unico, rappresenta una fusione tra il fascino del motorsport classico e le più attuali tendenze di design automobilistico.

L'attenzione al dettaglio artigianale e l'approccio innovativo alla micro-mobilità saranno il filo conduttore dell'esperienza offerta da Microlino ai visitatori. L'occasione permetterà non solo di ammirare da vicino le creazioni dell'azienda, ma anche di riflettere su come il tema della sostenibilità possa unire passato e futuro dell'automotive italiano.