Alfa Romeo svela la Edizione Luna Rossa: design ispirato alla vela e innovazione top di gamma

Alfa Romeo lancia la nuova Edizione Luna Rossa, una serie speciale che coinvolge i modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, portando il fascino e la tecnologia del mondo della vela anche sulle strade italiane. La presentazione avviene a ridosso della seconda regata preliminare dell'America's Cup 2027, in scena nel Golfo di Napoli, a testimoniare la rinnovata sinergia tra due eccellenze dello sport e del made in Italy.

La gamma Edizione Luna Rossa si distingue per elementi estetici ispirati alle imbarcazioni Luna Rossa: logo Alfa Romeo rosso dedicato, livree esclusive e una palette cromatica che reinterpreta bianco, nero, grigio e rosso. Gli esterni e gli interni propongono dettagli unici, simboli della collaborazione con il team di vela, tra cui il caratteristico logo Luna Rossa.

Junior e Tonale abbracciano questa partnership con dettagli in Glossy Black, nuovi cerchi in lega (18 pollici per Junior, inediti 20 pollici per Tonale), e soprattutto con l'innovativo rivestimento 3D Knit dei sedili, una tecnologia al debutto in casa Stellantis. Gli interni vantano materiali e cuciture che richiamano l'attrezzatura tecnica della vela, oltre a dotazioni di alta gamma, come infotainment touchscreen da 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigatore integrato e cruscotti digitali evoluti.

Giulia e Stelvio interpretano l'anima più esclusiva della serie speciale, sfoggiando la fibra di carbonio per carrozzeria e dettagli, oltre a interni premium rivestiti in tessuto ECONYL, nylon rigenerato proveniente anche da reti da pesca recuperate dai fondali marini. Una scelta volta a sottolineare la connessione tra tecnologia automobilistica e sostenibilità.

Il valore della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa va oltre la sponsorizzazione. La casa automobilistica fornisce al team di vela competenze in simulazione, dinamica e analisi virtuale, collaborando attivamente allo sviluppo dei software di controllo delle vele. Alfa Romeo e Luna Rossa sono due espressioni autentiche dell'eccellenza italiana, unite dalla stessa ambizione di portare nel mondo la costante capacità di innovare e una ricerca della performance che non accetta compromessi. Questa partnership va ben oltre lo sport e si alimenta di competenze, tecnologia e visione condivise, con l'obiettivo di spostare continuamente il limite. Oggi, a Napoli, nel percorso verso la prima America's Cup disputata in Italia, questo legame assume un valore ancora più forte e la nuova Edizione Luna Rossa ne è l'espressione più concreta, portando su strada l'orgoglio e la passione che rendono unico il Made in Italy nel mondo.

Le versioni Edizione Luna Rossa sono da subito disponibili in Italia: il listino parte da 37.800 euro per Junior, 48.950 euro per Tonale, 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio. Junior si presenta in versione ibrida, con motore turbo 1.2 tre cilindri da 145 cavalli e cambio eDCT a sei rapporti, disponibile anche nella variante Q4, oppure in versione elettrica con potenza di 115 kW (156 CV) e batteria da 54 kWh. Tonale offre motorizzazioni ibride, diesel e Plug-In Hybrid Q4 fino a 270 CV.

Il lancio di questa gamma speciale rafforza la tradizione Alfa Romeo di innovare e legare i propri modelli alle sfide sportive più prestigiose, confermando la capacità del marchio di portare su strada valori di eccellenza, design e tecnologia tipici del mondo delle regate.