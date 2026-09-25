Esenzione bollo 2027: ecco i modelli Stellantis che non pagheranno la tassa

Dal 2027 molti modelli Stellantis saranno esenti dal bollo auto grazie al nuovo decreto. Fiat, Jeep, Citroen, Opel, Peugeot e Leapmotor possono beneficiare.

Il Governo italiano ha approvato un decreto che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2027. La misura riguarda un solo veicolo per persona con alimentazione benzina, diesel o ibrida e una potenza non superiore a 80 kW. L'iniziativa punta a favorire una mobilità più efficiente e sostenibile e riguarda tanto i proprietari di auto quanto gli utilizzatori di veicoli in leasing o a noleggio. In caso di possesso di più veicoli idonei, l'agevolazione viene applicata esclusivamente a quello con potenza inferiore.

Numerosi modelli dei marchi Stellantis soddisfano i requisiti fissati dal nuovo decreto, garantendo così una vasta scelta nei segmenti più diffusi del mercato. Le versioni che rientrano nella soglia prevista si caratterizzano per efficienza, consumi contenuti e costi di gestione competitivi.

Per Citroën, l'iconica C3 accede all'esenzione nelle versioni Turbo 100 manuale e Hybrid 110 automatica. La best-seller del brand francese si riconferma tra le auto più amate dagli italiani, soprattutto per design, accessibilità e tecnologia. Anche la C3 Aircross Turbo 100 manuale, la C4 Hybrid 110 e il nuovo Berlingo diesel 100 CV risultano idonei.

Nella gamma FIAT sono inclusi Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda Hybrid, Grande Panda Turbo 100 benzina, FIAT 600 Turbo 100 benzina, FIAT 600 Hybrid e Qubo L Diesel 100 CV. Nei primi mesi del 2027 arriveranno inoltre la nuova gamma dei SUV FIAT Grizzly e Grizzly Fastback con motorizzazione benzina Turbo 100 CV, ampliando ulteriormente l'offerta.

Jeep conferma la presenza di Avenger tra i modelli esenti, sia nella versione 1.2 Turbo Benzina 100CV Manuale che nella 1.2 e-Hybrid 110CV Automatica. Questo SUV, tra i più venduti in Italia, combina personalità, praticità e soluzioni tecnologiche avanzate, mantenendo intatto il DNA Jeep.

Lancia offre Ypsilon Turbo 100 CV manuale e la variante ibrida 110 CV automatica. La prima è dedicata a chi cerca praticità quotidiana, la seconda adotta tecnologia 48V e cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, una proposta innovativa per la città e non solo.

La gamma Opel comprende Corsa 100 CV benzina e Hybrid 110 CV, il nuovo SUV Frontera sia benzina che Hybrid 110 CV e il pratico Combo in versione diesel 100 CV, anche in configurazione 7 posti.

Peugeot mette a disposizione la 208 benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, il SUV 2008 con le stesse motorizzazioni ibride e il Rifter BlueHDI diesel 100 CV, proponendo così soluzioni per famiglie, pendolari e professionisti.

Leapmotor si distingue perché l'intera gamma, comprese le versioni REEV HYBRID, risulta beneficiaria dell'esenzione. Tra queste spiccano Leapmotor B10 REEV HYBRID e C10 REEV HYBRID, che sfruttano la tecnologia Range Extender, ideale per chi desidera mobilità elettrificata senza rinunciare all'autonomia.



