Lamborghini apre a Nantes: nuovo showroom con gamma ibrida protagonista

Automobili Lamborghini amplia la sua presenza in Francia inaugurando ufficialmente la nuova sede di Nantes, portando a sei il numero delle concessionarie sul territorio nazionale. La scelta della città dell'ovest francese conferma le ambizioni del marchio nello sviluppo della propria rete commerciale in uno dei mercati europei più importanti.



Il nuovo showroom, gestito da Lecluse Automobiles, offre ai clienti l'accesso all'intera gamma Lamborghini, ora completamente ibrida, e alla personalizzazione Ad Personam, emblema dell'artigianalità e dell'eccellenza italiana. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, insieme ai rappresentanti del partner francese e a numerosi appassionati, accolti da modelli esclusivi come la Urus SE Performante.



"In Francia possiamo contare su una community Lamborghini forte e appassionata ed essere sempre più vicini ai nostri clienti è parte integrante della nostra strategia", ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. "Con Lamborghini Nantes e il nostro partner Lecluse Automobiles continuiamo a investire nello sviluppo della nostra rete e nella qualità dell'esperienza offerta ai nostri clienti. Questa apertura arriva inoltre in un momento particolarmente significativo per noi: oggi disponiamo di una gamma interamente ibridizzata, che unisce prestazioni ed emozioni di guida alle tecnologie più avanzate e all'inconfondibile carattere italiano che ci contraddistingue dal 1963".



Lo showroom di 338 metri quadri, situato nella zona nord di Nantes, propone un design contemporaneo ispirato al linguaggio stilistico Lamborghini. Spicca l'area Ad Personam, dove i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di colori, materiali e finiture, supportati in ogni fase dal personale specializzato e assistiti da un configuratore digitale che rende personalizzabile ogni dettaglio della vettura.



Lamborghini Nantes, affidata a Lecluse Automobiles, nasce con l'obiettivo di offrire un'esperienza immersiva e costruire rapporti duraturi con i clienti. "Siamo estremamente orgogliosi di aver aperto le porte di Lamborghini Nantes e di rappresentare il brand in questa regione", ha sottolineato David Perridy, General Manager di Lamborghini Nantes. "Il nostro obiettivo è creare un luogo in cui i clienti possano vivere appieno il mondo Lamborghini, scoprendo le nostre vetture e le possibilità di personalizzazione offerte da Ad Personam, con un'attenzione e un servizio dedicati in ogni momento. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti e di contribuire alla crescita della community Lamborghini sul territorio".



Durante la serata inaugurale sono stati esposti alcuni dei modelli più rappresentativi della nuova era Lamborghini: Urus SE Performante, Temerario e Revuelto, fiore all'occhiello della recente strategia di elettrificazione della casa di Sant'Agata Bolognese. All'esterno, i visitatori hanno potuto ammirare ulteriori esemplari di Urus SE e Temerario.



Fondata nel 1963, Lamborghini è oggi sinonimo di supersportive di lusso e innovazione tecnologica. Dopo aver creato modelli iconici come Miura, Countach, Diablo e Aventador, la casa emiliana affronta il futuro puntando con decisione sull'ibridizzazione. La gamma attuale si articola in tre famiglie: Revuelto (prima HPEV V12 della storia Lamborghini), Urus SE (Super SUV ibrido plug-in) e Temerario (V8 HPEV pronto a ridefinire performance e piacere di guida). Versioni estreme come Urus SE Performante e Revuelto SV spingono costantemente più avanti i limiti delle prestazioni grazie a tecnologie derivate dal motorsport.



La Revuelto si distingue per il suo motore V12 aspirato da 6,5 litri abbinato a tre propulsori elettrici e una batteria ad alta densità, per un totale di 1.015 CV. Nella sua evoluzione SV, la potenza sale a 1.065 CV e viene introdotta la modalità di guida Pilota e soluzioni aerodinamiche e sospensioni ispirate alla pista.



La Temerario introduce un V8 biturbo da 4,0 litri affiancato da tre motori elettrici, per una potenza che supera i 920 CV e una fascia di giri che arriva a 10.000 al minuto, un valore senza precedenti nel segmento. L'Urus SE, nuovo benchmark tra i Super SUV, abbina un V8 biturbo a un motore elettrico per una potenza sistemica di 800 CV, mentre la versione Performante raggiunge addirittura 812 CV e 1.000 Nm di coppia, posizionandosi al vertice della categoria anche sotto il profilo di efficienza aerodinamica.



L'arrivo di Lamborghini Nantes inserisce la concessionaria francese all'interno della rete globale dell'azienda, composta da 188 punti vendita in 57 paesi. Un tassello importante nella strategia di rafforzamento della community e di espansione commerciale internazionale di uno dei marchi più iconici della Motor Valley.